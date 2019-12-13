Дело Шеремета и минские соглашения: новости за 12 декабря

Убийство Шеремета: задержаны подозреваемые

Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, совершенного летом 2016 года. Все пятеро людей, которых следствие считает причастными к совершению преступления, принадлежат к военно-волонтерским кругам. О том, как проводилось расследование в последние три с половиной года, кого и почему подозревают в убийстве Шеремета – в материале РБК-Украина.

Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 320 парламентариев.

Зеленский настаивает на изменении минских соглашений

Текст подписанных минских договоренностей по урегулированию ситуация на Донбассе необходимо изменить, однако это будет очень сложно сделать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Право на владу" на 1+1, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, текст уже подписанных минских договоренностей необходимо изменить, несмотря на сложность этого процесса.

В аэропорту Бухареста задержали Чубарова

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова задержали румынские пограничники в аэропорту Бухареста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebok Чубарова.

Председатель Меджлиса отметил, что при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3 с половиной часа удерживали его в трансферной зоне аэропорта. Объяснение Чубарову не предоставили.

Опубликован список жертв пожара в Одессе

Опубликован список погибших в результате пожара в Одессе. Список опубликовал вице-мэр Одессы Андрей Котляр в Facebook.

В результате пожара пострадал 31 человек, погибли – 16.

НАБУ открыло дело против Дубинского

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное расследование в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Об этом написал в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующий документ.

По его словам речь идет о лоббировании поправки, "после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недополучил миллиардные поступления".

Рада приняла за основу закон о защите украинцев от коллекторов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект № 2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект должен защитить граждан от психологического давления со стороны коллекторов. За документ проголосовали 309 народных депутатов.

В России загорелся единственный авианосец

12 декабря в Мурманске РФ произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов". В результате пожара погиб человек, судьба еще двух остается неизвестной. Число пострадавших возросло до 12 человек.

Пожар начался в трюме первого энергоотсеке крейсера во время сварочных работ.

В Киеве под окнами Зеленского строят каток

Возле Офиса президента на Банковой откроют каток. О том, что под окнами Владимира Зеленского появится ледовый каток, где каждый желающий сможет покататься на коньках, свидетельствуют фотографии, опубликованные в сети.

Площадь катка - 12 на 24 метра, устанавливают его в рамках "Зимней страны на ВДНХ".

"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера группы и вылетело из Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2019/20. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

Таким образом, Динамо" не вышло в еврокубковую весну.