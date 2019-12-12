Продление закона об особом статусе Донбасса: что одобрила Рада

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Статус продлили до 31 декабря 2020 года

Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 320 парламентариев.

Суть закону

В частности, проект зарегистрировали в Раде еще во вторник, однако его текст отсутствовал.

"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020". Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона.

Как голосовали нардепы

Всего за законопроект проголосовали 320 народных депутатов. В частности, депутаты фракции "Слуга народа" отдали 220 голосов, "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 34 голоса, фракция "Европейской солидарности" - 23 голоса. Кроме того, за закон проголосовали 13 внефракционных депутатов парламента, а также 14 депутатов из группы "Доверие".

При этом фракции "Голос" и "Батькивщина" не поддержали пролонгации закона.

Напомним, во вторник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Законопроект зарегистрирован под номером 2569.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. Глава государства сказал также, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Отметим, профильный комитет рекомендовал Раде одобрить документ за основу и в целом.

Добавим также, в Раде анонсировали разработку нового закона об особом статусе Донбасса. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, разработка документа начнется после проведения встречи в нормандском формате в марте.