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Опубликован список жертв пожара в Одессе

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 11:16
Опубликован список жертв пожара в Одессе
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В результате пожара в Одессе погибли 16 человек

Опубликован список погибших в результате пожара в Одессе. Список опубликовал вице-мэр Одессы Андрей Котляр в Facebook.

В результате пожара пострадал 31 человек, погибли - 16:

1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет скончалась в ГКБ №1;
2. 05.12. Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г. рождения, преподаватель;
3. 05.12. Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.н., секретарь колледжа;
4. 14.30 6 декабря Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.н.;
5. 01.30 7 декабря - Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.н., преподаватель;
6. 17.10 7 декабря - Беженарь Елена Валерьевна 1995 г.н., лаборант колледжа;
7. 18.07 7 декабря - (проводится экспертиза);
8. 19.25 7 декабря - Шатохин Сергей Николаевич скончался в ГКБ №1.
9. 08.50 8 декабря - (проводится экспертиза);
10. 08.50 8 декабря - (проводится экспертиза);
11. 00.35 9 декабря - (устанавливается);
12. 05.15 9 декабря - Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.н, зам.дир.инст;
13. 18.25 11 декабря - Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.н.;
14. 22.30 11 декабря - (устанавливается);
15. 23.37 11 декабря - Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.н.;
16. 23.37 11 декабря - 1 тело (устанавливается).

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В колледже не было даже пожарной сигнализации. Полиция рассматривала версии поджога и неисправной проводки.

РБК-Украина писало, что Киевский районный суд Одессы отпустил директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любовь Кочергу под домашний арест.

Также президент Владимир Зеленский поручил провести массовые проверки состояния противопожарной и техногенной безопасности детских садов, школ, профессионально-технических заведений, высших учебных заведений, общежитий.

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