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В России отказались изменить минские соглашения

Новости » Политика     12.12.2019 - 11:26
В России отказались изменить минские соглашения
Фото: Борис Грызлов (government.ru)

Минские договоренности в РФ назвали нерушимы

Никаких изменений в минских соглашениях не будет и быть не может. Об этом заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, сообщают росСМИ.

Грызлов считает, что заявления Украины о подготовке неких изменений в минские договоренности "носят провокационный характер".

"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение", - заявил он.

По его словам, минские договоренности нерушимы.

"Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться", - заявил Грызлов.

Напомним, вчера представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников заявил, что Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минские соглашения к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей.

РБК-Украина писало, что 9 декабря состоялась нормандская встреча и двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.

Украинский президент сообщил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

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