"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера группы и вылетело из Лиги Европы

Фото: "Динамо" - "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Команда Михайличенко провалила решающий матч сезона

Киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2019/20. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

Весь первый тайм "бело-синие" атаковали, создавая моменты, но все без реализации. На 42 минуте мяч в пустые ворота "Лугано" удалось забить Буяльскому, но арбитры отменяют гол из-за офсайда. А вот атака швейцарского клуба в компенсированное время первого тайма закончилась ударом прям под штангу. "Динамо" смогло отыграться лишь в компенсированное время второго тайма - гол на счету Цыганкова.

Кінець матчу. «Динамо» завершує свої виступи в Лізі Європи.#ДинамоЛугано – 1:1 pic.twitter.com/fqoMjzzyVp — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 12, 2019

Для "Лугано" эта игра не имела никакого турнирного значения - независимо от результата команда оставалась на последней позиции в группе. А вот для "Динамо" матч имел важнейшее значения. "Бело-синие" занимали третье место в таблице, и только победа, желательно в два и более мяча, полностью выводила их в плей-офф.

В итоге, 1:1 - "Динамо" не вышло в еврокубковую весну.

Напомним, накануне "Шахтер" вылетел из главного клубного турнира и продолжит участие в Лиги Европы.