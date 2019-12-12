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"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера группы и вылетело из Лиги Европы

Новости » Спорт     12.12.2019 - 21:50
"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера группы и вылетело из Лиги Европы
Фото: "Динамо" - "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Команда Михайличенко провалила решающий матч сезона

Киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2019/20. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

Весь первый тайм "бело-синие" атаковали, создавая моменты, но все без реализации. На 42 минуте мяч в пустые ворота "Лугано" удалось забить Буяльскому, но арбитры отменяют гол из-за офсайда. А вот атака швейцарского клуба в компенсированное время первого тайма закончилась ударом прям под штангу. "Динамо" смогло отыграться лишь в компенсированное время второго тайма - гол на счету Цыганкова.

Для "Лугано" эта игра не имела никакого турнирного значения - независимо от результата команда оставалась на последней позиции в группе. А вот для "Динамо" матч имел важнейшее значения. "Бело-синие" занимали третье место в таблице, и только победа, желательно в два и более мяча, полностью выводила их в плей-офф.

В итоге, 1:1 - "Динамо" не вышло в еврокубковую весну.

Напомним, накануне "Шахтер" вылетел из главного клубного турнира и продолжит участие в Лиги Европы.

Двое игроков "Динамо" попали в символическую сборную недели Лиги Европы Стали известны еще восемь участников плей-офф Лиги Европы
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