Во время пожара на авианосце в России погиб один человек

Фото: авианосец "Адмирал Кузнецов" (wikipedia.org)

Судьба двух человек остается неизвестной

В результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, на месте пожара было обнаружено тело погибшего.

"На месте пожара обнаружено тело погибшего. Судьба двух человек остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Напомним, число пострадавших в результате пожара на авианосце возросло до 12 человек, из которых - 10 пострадавших были спасены в ходе ликвидации пожара. Военнослужащие были госпитализированы. Угрозы их здоровью нет.

Сегодня, 12 декабря, в России в Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов", в результате которого пострадали шесть человек. Пожар начался в трюме первого энергоотсеке крейсера во время сварочных работ.

Отметим, в 2018 году в РФ при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док. Авария произошла, когда авианосец пытались спустить на воду. В результате происшествия док полностью ушел под воду, пострадали четыре человека, трех из них госпитализировали с переохлаждением.

Кроме того, в январе 2017 года тогдашний глава Министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал авианосец "Адмирала Кузнецова" кораблем позора за его участие в сирийской операции.