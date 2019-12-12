Рада приняла за основу закон о защите украинцев от коллекторов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Документ поддержали 309 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект № 2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект должен защитить граждан от психологического давления со стороны коллекторов. За документ проголосовали 309 народных депутатов.

"С целью побуждения к исполнению долга перед кредиторами, коллекторы довольно часто прибегают к психологическому давлению на должников и членов их семей, применяя при этом жесткие, а иногда и противоправные методы", - указано в пояснительной записке.

Также законопроектом дается определение понятию "коллекторская деятельность".

Коллекторам в Украине хотят запретить

Предлагается во время организации и осуществления коллекторской деятельности запретить:

осуществлять действия, посягающие на права, свободы и собственность физических лиц, а также ставят под угрозу их жизнь и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию, и использовать силу, насилие, угрозы;

осуществлять незаконные или неправомерные действия и/или использовать оскорбления личного достоинства в отношении должника, его представителя (представителей) и/или членов семьи должника-физического лица;

использовать вульгарную или нецензурную лексику, фразы, оскорбляющие личную честь и достоинство должника (его представителей), использовать грубый тон разговора, а также совершать другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, по отношению к должнику, его представителю (представителям) и/или членам семьи должника-физического лица;

использовать любые другие средства, которые имеют характер запугивания;

умышленно предоставлять должнику неправдивую информацию, касаемую просроченной задолженности;

введение должника в заблуждение о размере, характере и основаниях возникновения просроченной задолженности;

предоставлять неправдивую информацию о последствиях, которые наступят (или могут наступить) для должника, его представителя (представителей) и/или членов его семьи в случае невыполнения должником своих обязательств по выплате просроченной задолженности, и о возможности привлечения должника к административно-правовой и/или уголовной ответственности;

предоставлять ложную информацию о принадлежности кредитора, субъекта коллекторской деятельности и/или лиц, действующих от его (их) имени и в его (их) интересах, правоохранительным органам, органам государственной власти или органам местного самоуправления;

каким-либо образом взаимодействовать с должником, его представителем (представителями) и/или членами семьи должника-физического лица, которые согласно действующему законодательству Украины имеют обязательства по погашению задолженности солидарно или субсидиарно с должником, в том числе путем встреч по месту жительства (месту регистрации) должника, а также при помощи средств телефонной связи, факсимильных, телеграфных, текстовых, голосовых, электронных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в рабочие дни в период с 20 часов до 9 часов, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни;

каким-либо образом уведомлять третьих лиц о задолженности должника или осуществлять взаимодействие с третьими лицами таким образом, что последним станет или может стать известна информация о задолженности должника, кроме случаев взаимодействия с адвокатом или иным представителем (иными представителями) должника, что представляют интересы должника в вопросе просроченной задолженности и других связанных с просрочкой задолженности вопросах, взаимодействия с другими лицами, на сообщения которых о задолженности должник в письменном виде дал свое согласие, а также других случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины;

любым образом взаимодействовать с работодателем (работодателями) должника в отношении просроченной задолженности должника, кроме случаев предусмотренных законодательством Украины;

контактировать с должником по его месту работы (основному или по совместительству), в том числе с помощью средств телефонной связи, включая направление должнику факсимильных, телеграфных, текстовых, голосовых, электронных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, по месту его работы;

требовать от членов семьи должника и/или других связанных с должником лиц принять на себя обязательства в отношении просроченной задолженности должника, если иное не предусмотрено договором или законом.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада работает в сессионном режиме в четверг, 12 декабря.