Дефіцит води та пересихання: в УкрГМЦ оцінили стан українських річок у жовтні

Ситуація на багатьох річках України впродовж першої половини жовтня залишалась складною. Місцями води було настільки мало, що це ставило під загрозу функціонування їх екосистем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Регулярна й оперативна оцінка водності основних річок України здійснюється:
Це важливо через те, що їхній гідрологічний режим впливає:
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У межах моніторингу водності основних українських річок, експерти оцінюють середні витрати води за той чи інший період.
Допомагає це робити спеціальне Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.
Саме воно визначає критерії для оцінювання настання (загрози настання) маловоддя:
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Нещодавно в Укргідрометцентрі оцінили водність основних річок країни за перші 15 днів жовтня.
Більшою за норму (423%) водність відмічалась у цей період на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).
Тим часом близькою до норми (84-98%) водність спостерігалася:
Меншою за норму (51-79%) водність відмічалася:
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Значно меншою за норму (30-49%) водність у першій половині жовтня спостерігалася:
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Тим часом близькою до критеріїв маловоддя (23-27%) водність відмічалася:
Не лише спостерігалось, але й посилювалось маловоддя (за основним критерієм оцінки) на початку жовтня:
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В УкрГМЦ розповіли, що більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця спостерігалася водність лише:
Тим часом на решті річок, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення, місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року (йдеться про допоміжний критерій).
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Експерти повідомили, що складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):
Це, за даними УкрГМЦ, "критично для функціонування екосистем річок".
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Відсутність стоку, згідно з інформацією спеціалістів, впродовж 15 днів жовтня спостерігалась:
Крім того, утримувалось пересихання русла на притоках Середнього Дніпра - річках Серебрянка та Стугна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що винен не лише клімат - чому насправді зникає вода в криницях і річках України.
Крім того, ми пояснювали, яким річкам може бракувати води до кінця жовтня - де вже оголосили третій рівень небезпеки.
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