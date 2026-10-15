Третій рівень небезпеки від УкрГМЦ: яким річкам бракуватиме води до кінця жовтня
Ситуація на деяких українських річках суттєво непокоїть спеціалістів - загроза маловоддя може утримуватись до кінця жовтня. Місцями вже оголосили "коричневий" (найвищий) рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Чим небезпечна ситуація на деяких українських річках
Згідно з даними УкрГМЦ, у період 16-30 жовтня на деяких річках України у різних областях утримуватиметься малоінтенсивне зниження рівнів води - до найнижчих значень за весь період спостережень.
"Місцями - нижче за них", - наголосили спеціалісти.
Не виключається також подальше зменшення водності окремих артерій:
- або до критеріїв маловоддя;
- або нижче за них.
"На більшості ділянок річок із значним заростанням русел водною рослинністю, на окремих ділянках малих рiчок - до відсутності стоку", - уточнили експерти УкрГМЦ.
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Де в Україні ймовірні стихійні гідрологічні явища
Згідно з попередженням УкрГМЦ, стихійні гідрологічні явища з 16 до 30 жовтня 2026 року можуть спостерігатись:
- на рiчках басейну Дністра - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях;
- на річках суббасейну Сяну - у Львівській області;
- на річках суббасейну Західного Бугу - у Львівській та Волинській областях;
- на річках суббасейну Прип'ятi - у Волинській, Рiвненській та Житомирській областях;
- на річках суббасейну Тиси - у Закарпатській області.
"ІІІ рівень небезпеки - коричневий", - наголосили спеціалісти.
Що реально означає "коричневий" рівень небезпеки
Згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, так званий "коричневий" - це найвищий рівень небезпеки.
Він сигналізує про низькі рівні води - критичний дефіцит води чи маловоддя.
На противагу йому виступає "червоний" (також III) рівень небезпеки.
Він сигналізує про протилежну до цієї ситуацію - надлишок води чи паводок.
В цілому (на практиці) "коричневий" рівень небезпеки характеризується тим, що рівні води опускаються нижче:
- проектних відміток водозабірних споруд і насосних станцій;
- навігаційних відміток на судноплавних річках і водосховищах.
Із тривалістю утримання впродовж одного місяця та більше.
Інша характеристика - зниження рівнів води у період межені нижче найнижчих за період спостереження відміток (із утриманням впродовж місяця та більше).
Тобто "коричневий" рівень - це фактично посуха або ж суттєве обміління річок.
Коли води стає настільки мало, що це заважає нормальному функціонуванню інфраструктури та може бути критичним для екосистем.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому насправді зникає вода в наших криницях і річках та чи може маловоддя стати довгостроковою проблемою для населення.
Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в Україні в жовтні.
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