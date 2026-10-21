Дефицит воды и пересыхание: в УкрГМЦ оценили состояние украинских рек в октябре

Ситуация на многих реках Украины в течение первой половины октября оставалась сложной. Местами воды было настолько мало, что это ставило под угрозу функционирование их экосистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Регулярная и оперативная оценка водности основных рек Украины осуществляется:
Это важно потому, что их гидрологический режим влияет:
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В рамках мониторинга водности основных украинских рек, эксперты оценивают средние расходы воды за тот или иной период.
Помогает это делать специальное Положение о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
Именно оно определяет критерии для оценивания наступления (угрозы наступления) маловодья:
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Недавно в Укргидрометцентре оценили водность основных рек страны за первые 15 дней октября.
Больше нормы (423%) водность отмечалась в этот период на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Между тем близкой к норме (84-98%) водность наблюдалась:
Меньше нормы (51-79%) водность отмечалась:
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Значительно меньше нормы (30-49%) водность в первой половине октября наблюдалась:
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Между тем близкой к критериям маловодья (23-27%) водность отмечалась:
Не только наблюдалось, но и усиливалось маловодье (по основному критерию оценки) в начале октября:
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В УкрГМЦ рассказали, что большей и в пределах нормы самого маловодного месяца наблюдалась водность только:
Между тем на остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения, месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (речь идет о вспомогательном критерии).
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Эксперты сообщили, что сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):
Это, по данным УкрГМЦ, "критично для функционирования экосистем рек".
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Отсутствие стока, согласно информации специалистов, в течение 15 дней октября наблюдалось:
Кроме того, удерживалось пересыхание русла на притоках Среднего Днепра - реках Серебрянка и Стугна.
Напомним, ранее мы рассказывали, что виноват не только климат - почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины.
Кроме того, мы объясняли, каким рекам может не хватать воды до конца октября - где уже объявили третий уровень опасности.
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