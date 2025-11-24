ua en ru
Дедлайн Трампа на погодження Україною мирного плану можуть посунути на тиждень, - ЗМІ

Понеділок 24 листопада 2025 11:40
Дедлайн Трампа на погодження Україною мирного плану можуть посунути на тиждень, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація президента США Дональда Трампа може на тиждень посунути раніше встановлений дедлайн на погодження Україною мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

"Термін Дональда Трампа, визначений до 27 листопада, для підтримки Україною мирного плану може бути продовжено ще на один тиждень", - зазначили джерела видання.

При цьому у The Economist повідомили, що новий план ймовірно ускладнить дії Європи щодо вилучення заморожених російських активів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора державний секретар США Марко Рубіо за підсумками першого дня переговорів заявив, що є розуміння, що дедлайн для підписання мирної угоди, встановлений для України президентом США Дональдом Трампом, можуть значно змістити.

Рубіо підтвердив, що кінцевий термін, встановлений Трампом - 27 листопада - насправді є "нестабільним". В США хотіли б, щоб це була саме встановлена Трампом дата, але важливіше "зробити це якомога швидше".

При цьому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що навряд чи мирний план США встигнуть підписати до дедлайну, який встановив президент Дональд Трамп – до 27 листопада, коли Сполучені Штати відзначають "День подяки".

Також раніше Рубіо двічі заявив, що підсумками переговорів з делегаціями України та країн Європи у Женеві було досягнуто величезного прогресу у справі встановлення миру в Україні. Як і керівник Офісу президента України, голова української делегації Андрій Єрмак повідомив, що зустріч була дуже хорошою.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп встановив крайній термін для погодження мирного плану до 27 листопада. Він пригрозив припиненням надання озброєння та розвідувальних даних Україні.

