Дедлайн Трампа на согласование Украиной мирного плана могут подвинуть на неделю, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа может на неделю подвинуть ранее установленный дедлайн на согласование Украиной мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

При этом в The Economist сообщили, что новый план вероятно усложнит действия Европы по изъятию замороженных российских активов.

"Срок Дональда Трампа, определенный до 27 ноября, для поддержки Украиной мирного плана может быть продлен еще на одну неделю", - отметили источники издания.

Что предшествовало

Напомним, вчера государственный секретарь США Марко Рубио по итогам первого дня переговоров заявил, что есть понимание, что дедлайн для подписания мирного соглашения, установленный для Украины президентом США Дональдом Трампом, могут значительно сместить.

Рубио подтвердил, что конечный срок, установленный Трампом - 27 ноября - на самом деле является "нестабильным". В США хотели бы, чтобы это была именно установленная Трампом дата, но важнее "сделать это как можно скорее".

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что вряд ли мирный план США успеют подписать до дедлайна, который установил президент Дональд Трамп - до 27 ноября, когда Соединенные Штаты отмечают "День благодарения".

Также ранее Рубио дважды заявил, что по итогам переговоров с делегациями Украины и стран Европы в Женеве был достигнут огромный прогресс в деле установления мира в Украине. Как и руководитель Офиса президента Украины, глава украинской делегации Андрей Ермак сообщил, что встреча была очень хорошей.

Отметим, что президент США Дональд Трамп установил крайний срок для согласования мирного плана до 27 ноября. Он пригрозил прекращением предоставления вооружения и разведывательных данных Украине.