ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Єрмак заявив про гарний прогрес щодо мирного плану: роботу буде продовжено

Неділя 23 листопада 2025 19:53
UA EN RU
Єрмак заявив про гарний прогрес щодо мирного плану: роботу буде продовжено Фото: Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо (t.me/ermaka2022)
Автор: Едуард Ткач

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сьогоднішня зустріч між США та Україною в Женеві щодо мирного плану була "дуже продуктивною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми домоглися дуже хорошого прогресу і рухаємося до справедливого і міцного миру. Український народ заслуговує і хоче цього миру більше, ніж будь-коли", - сказав він журналістам.

Єрмак наголосив, що Україна вдячна нашим великим друзям - США, і її президенту Дональду Трампу та його команді - за відданість справі миру.

Він зазначив, що роботу буде продовжено, і Україна також "залучатиме наших європейських друзів".

До слова, одразу після спілкування з пресою Єрмак у своєму Telegram продублював ті самі тези, але уточнив низку моментів.

Він сказав, що наразі завершилася перша сесія переговорів між делегаціями України та США. Незабаром сьогодні відбудеться друга зустріч, "над якою ми продовжимо працювати над спільними пропозиціями із залученням наших європейських партнерів".

Але найголовніше, Єрмак написав, що остаточні рішення ухвалюватимуть президенти України та США.

Коригування мирного плану США

Нагадаємо, днями США представили новий мирний план щодо закінчення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Документ має спірні та болючі для Києва пункти, через що Україна та Європа наполягли на його редагуванні. Так, власне, і виникла сьогоднішня зустріч у Женеві.

Секретар РНБО Рустем Умеров, який бере участь у консультаціях, сказав, що в поточній редакції план Трампа, зміни до якого ще затверджують, уже відображає більшість українських пріоритетів.

Крім того, після першої сесії переговорів держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що до американського мирного плану вносять зміни.

Додамо, що президент США Дональд Трамп поставив Києву ультиматум: прийняти угоду до 27 листопада. При цьому вчора він уточнив, що його пропозиція не остаточна і в документ можуть бути внесені правки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Війна в Україні мирний план США
Новини
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті