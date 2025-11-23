Мерц вважає, що мирний план для України не буде ухвалено до дедлайну Трампа

Як зазначив Мерц, зараз 23 листопада, тоді як Трамп вимагає підписання мирної угоди до 27 листопада. Насправді ж до підписання все ще дуже і дуже далеко.

"Це не означає, що її повністю неможливо досягти... Але я скептично ставлюся до того, що такий результат можливий, враховуючи нинішні розбіжності", - сказав він в кулуарах саміту G20 у Йоганнесбурзі.