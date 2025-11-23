Не 27 листопада: Рубіо припускає перенесення дедлайну Трампа для України
За підсумками першого дня переговорів у Женеві є розуміння, що дедлайн для підписання мирної угоди, встановлений для України президентом США Дональдом Трампом, можуть значно змістити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо, якого цитує CNN.
Рубіо підтвердив, що кінцевий термін, встановлений Трампом - 27 листопада - насправді є "нестабільним". В США хотіли б, щоб це була саме встановлена Трампом дата, але важливіше "зробити це якомога швидше".
"Ми дійсно просунулися вперед, тому я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми досягнемо цього у дуже розумний проміжок часу, дуже скоро... Чи то четвер, чи то п’ятниця, чи то середа, чи то понеділок наступного тижня, ми хочемо, щоб це сталося швидше, бо люди помруть", - сказав він.
Також Рубіо зазначив, що Україні потрібні гарантії безпеки, як невід'ємна частина мирної пропозиції. Проте він визнав, що "не заглиблювався" у подробиці обговорення.
"Я думаю, ми всі усвідомлюємо, що частиною остаточного завершення цієї війни буде те, щоб Україна відчувала себе в безпеці, і щоб на неї більше ніколи не було вторгнення чи нападу", - резюмував він.
Зазначимо, раніше Рубіо двічі заявив, що підсумками переговорів з делегаціями України та країн Європи у Женеві було досягнуто величезного прогресу у справі встановлення миру в Україні. Як і керівник Офісу президента України, голова української делегації Андрій Єрмак повідомив, що зустріч була дуже хорошою.
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо переговорів позитивно - багато що змінюється, а команда президента США Дональда Трампа починає чути Україну. Трамп, до речі, результати переговорів ще не коментував.
Тим часом в ЗМІ вже з'явився окремий план Європи для припинення війни в Україні. Документ базується на плані, який запропонували США, але має чимало відмінностей від оригіналу. Детальніше з ним можна ознайомитись - в матеріалі РБК-Україна.