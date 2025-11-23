ua en ru
Ми близькі до мети щодо плану для України, просто треба більше часу, - Рубіо

Швейцарія, Женева, Неділя 23 листопада 2025 22:46
Ми близькі до мети щодо плану для України, просто треба більше часу, - Рубіо Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

За підсумками переговорів з делегаціями України та країн Європи у Женеві можна сказати, що було досягнуто величезного прогресу у справі встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо, якого цитує Sky News.

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми можемо щось тут зробити, бо ми досягли величезного прогресу", - сказав він.

Рубіо при цьому зазначив, що він не хоче сказати про повну "перемогу", або про остаточне "рішення". Роботи над мирною угодою в Україні буде ще дуже багато.

"Ще є над чим працювати, але сьогодні ми набагато далі попереду, ніж були, коли починали сьогодні вранці, і точно, ніж тиждень тому", - запевнив він.

Цікаво, що Рубіо не робив жодних заяв щодо того, що він зобов'язується дотримуватися дедлайну, який встановив президент США Дональд Трамп. Натомість він обтічно заявив, що угоду може бути досягнуто "дуже скоро", а плани в розробці.

"Ми близькі до мети. Нам просто потрібно більше часу, ніж ми маємо сьогодні. Я щиро вірю, що ми досягнемо цього", - резюмував він.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський також високо оцінив результати першого дня переговорів у Женеві між делегаціями України та США. За його словами, багато що змінюється, а команда президента США Дональда Трампа починає чути Україну.

Те саме заявили раніше й представники України та США. Марко Рубіо вже говорив, що це була дуже продуктивна зустріч. Керівник української делегації Андрій Єрмак повідомив, що зустріч була дуже хорошою.

Секретар РНБО Рустем Умеров, який бере участь у консультаціях, сказав, що в поточній редакції план Трампа, зміни до якого ще затверджують, уже відображає більшість українських пріоритетів.

При цьому в ЗМІ вже з'явився окремий план Європи для припинення війни в Україні. Документ базується на плані Трампа, але має чимало відмінностей від оригіналу. Детальніше з ним можна ознайомитись - в матеріалі РБК-Україна.

