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У Чорнобильському заповіднику оселився незвичний хижак (фото)

16:02 19.06.2026 Пт
4 хв
Сліди цієї тварини помічали там і раніше, то що ж змінилось зараз?
aimg Ірина Костенко
У Чорнобильському заповіднику оселився незвичний хижак (фото) У Чорнобильському заповіднику з'явився новий мешканець (фото ілюстративне: Getty Images)
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Нещодавно у Чорнобильському заповіднику вдалось підтвердити присутність там незвичного хижака. Він - малознайомий для більшості жителів Полісся, але може вплинути на чисельність деяких інших видів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Головне:

  • Новий мешканець: у Чорнобильському заповіднику офіційно підтвердили появу шакала звичайного (золотистого).
  • Очікувана зміна: розселення шакалів - глобальна тенденція, цей вид уже заселив майже всю територію України (хоча на Поліссі він досі є рідкісним).
  • Екологічний вплив: хижак може частково зменшити чисельність лисиці та єнотоподібного пса (які є основними переносниками сказу), але катастрофічних наслідків для природи не буде.
  • Як його впізнати: шакал трохи більший за лисицю (вага близько 15 кг), має сіро-золотисте забарвлення та порівняно короткий хвіст із чорним кінчиком.
  • Чи варто боятися: здорові тварини уникають людей і бояться їх (хоча залюбки полюють на домашню птицю), реально небезпечними можуть бути лише хворі на сказ особини.

Хто саме оселився у заповіднику

У Чорнобильському заповіднику було підтверджено присутність шакала звичайного або золотистого - виду, який останніми десятиліттями активно розширює свій ареал в Україні та Європі.

Українцям розповіли, що в червні 2026 року на узбіччі автошляху між містами Чорнобиль і Прип'ять знайшли збитого автомобілем хижака.

Така знахідка - один із зафіксованих фактів його присутності в Чорнобильському заповіднику.

У Чорнобильському заповіднику оселився незвичний хижак (фото)Шакал звичайний або золотистий (фото: zapovidnyk.org.ua)

Уточнюється, що раніше шакалів помічали:

  • візуально;
  • за слідами;
  • на фотопастці.

Але "фото з фотопастки було не чітким", тож тоді "визначити видову приналежність вдалось лише за силуетом".

У Чорнобильському заповіднику оселився незвичний хижак (фото)

У Чорнобильському заповіднику оселився незвичний хижак (фото)Сліди хижака, виявлені у заповіднику (фото: zapovidnyk.org.ua)

Як шакал може вплинути на своїх "сусідів"

В цілому шакал займає екологічну нішу між:

  • вовком;
  • лисицею.

Повідомляється, що присутність цієї тварини в Чорнобильському заповіднику може дещо зменшити чисельність:

  • лисиці;
  • уссурійського єнота (єнотоподібного пса).

"ЇЇ поява, без сумніву, змінить ситуацію. Проте це некатастрофічно. Як відомо, лисиця й уссурійський єнот є основними переносниками сказу", - пояснили українцям.

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Припускається, що спектр живлення шакала в Чорнобильському заповіднику може складатись з падла, залишеного вовками, мишоподібних гризунів, птахів, сарни і молодих оленів.

Інші деталі про перебування шакала в Чорнобильському заповіднику - поки що невідомі.

В яких областях шакалів - найбільше

Шакал звичайний або золотистий активно розселяється в Україні.

"Наразі можна впевнено сказати, що цей вид заселив усю країну та надалі його чисельність продовжить зростати", - констатував український зоолог, еколог і природоохоронець Сергій Жила.

Причому в Чорнобильському заповіднику шакал - поки що рідкісний вид.

У матеріалі експерта зазначається, що видовий склад хижих ссавців великих і середніх розмірів - доволі повний, але чисельність шакала порівняно невелика.

Тобто "цей вид ще не має достатнього впливу".

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Сьогодні шакал не рідкість на півдні, у західних та північних областях України.

Хоча найбільше представників цього виду - в південних регіонах:

  • в Одеській області;
  • у Миколаївській області;
  • у Херсонській області.

Причина розселення цього хижака носить глобальний характер.

"У наш час у Європі зростає чисельність майже всіх хижих ссавців: кота, лисиці, вовка, ведмедя, рисі. Проте складно відповісти, чому шакал досі не заселив територію Полісся. Вид дуже добре пристосований до життя поряд з людиною", - уточнюється в матеріалі, підготовленому зоологом.

У Чорнобильському заповіднику оселився незвичний хижак (фото)Шакал - малознайома для Полісся тварина (фото: zapovidnyk.org.ua)

Як можна впізнати шакала й чи варто боятися

Жила розповів, що шакал - малознайомий вид для більшості жителів Полісся, тож небагато хто здатний його відрізнити візуально чи за слідами.

"У нашій місцевості відомо зовсім небагато про цих тварин", - додав він.

В цілому шакал:

  • більший за лисицю, але менший за вовка;
  • важить близько 15 кг;
  • має сіре або рудувато-золотисте забарвлення;
  • має порівняно короткий хвіст із чорним кінчиком;
  • має подушечки середніх пальців передніх лап, які дещо зрослися (що дозволяє ідентифікувати його сліди);
  • активний переважно вночі;
  • веде малопомітний спосіб життя;
  • всеїдний.

Відомо також, що шакали створюють родинні пари та разом виховують потомство.

При цьому небезпеку для людини вони не становлять.

"Здоровий шакал боїться людей та панічно реагує на зустрічі з нами. Небезпеку можуть становити лише особини, хворі на сказ. У такому стані вони втрачають страх і можуть вести себе дещо агресивно", - пояснив спеціаліст.

Водночас ця тварина представляє серйозну загрозу для домашньої птиці.

"Вона володіє непоганими інтелектуальними здібностями, добре розуміється на поведінці людини, легко уникає переслідування", - підсумував Жила у публікації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 10 видів тварин в Україні опинилися на межі зникнення.

Крім того, ми пояснювали, що варто знати про "привида лісу" з Карпат і Полісся.

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