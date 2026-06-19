У Чорнобильському заповіднику оселився незвичний хижак (фото)
Нещодавно у Чорнобильському заповіднику вдалось підтвердити присутність там незвичного хижака. Він - малознайомий для більшості жителів Полісся, але може вплинути на чисельність деяких інших видів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Головне:
- Новий мешканець: у Чорнобильському заповіднику офіційно підтвердили появу шакала звичайного (золотистого).
- Очікувана зміна: розселення шакалів - глобальна тенденція, цей вид уже заселив майже всю територію України (хоча на Поліссі він досі є рідкісним).
- Екологічний вплив: хижак може частково зменшити чисельність лисиці та єнотоподібного пса (які є основними переносниками сказу), але катастрофічних наслідків для природи не буде.
- Як його впізнати: шакал трохи більший за лисицю (вага близько 15 кг), має сіро-золотисте забарвлення та порівняно короткий хвіст із чорним кінчиком.
- Чи варто боятися: здорові тварини уникають людей і бояться їх (хоча залюбки полюють на домашню птицю), реально небезпечними можуть бути лише хворі на сказ особини.
Хто саме оселився у заповіднику
У Чорнобильському заповіднику було підтверджено присутність шакала звичайного або золотистого - виду, який останніми десятиліттями активно розширює свій ареал в Україні та Європі.
Українцям розповіли, що в червні 2026 року на узбіччі автошляху між містами Чорнобиль і Прип'ять знайшли збитого автомобілем хижака.
Така знахідка - один із зафіксованих фактів його присутності в Чорнобильському заповіднику.
Шакал звичайний або золотистий (фото: zapovidnyk.org.ua)
Уточнюється, що раніше шакалів помічали:
- візуально;
- за слідами;
- на фотопастці.
Але "фото з фотопастки було не чітким", тож тоді "визначити видову приналежність вдалось лише за силуетом".
Сліди хижака, виявлені у заповіднику (фото: zapovidnyk.org.ua)
Як шакал може вплинути на своїх "сусідів"
В цілому шакал займає екологічну нішу між:
- вовком;
- лисицею.
Повідомляється, що присутність цієї тварини в Чорнобильському заповіднику може дещо зменшити чисельність:
- лисиці;
- уссурійського єнота (єнотоподібного пса).
"ЇЇ поява, без сумніву, змінить ситуацію. Проте це некатастрофічно. Як відомо, лисиця й уссурійський єнот є основними переносниками сказу", - пояснили українцям.
Припускається, що спектр живлення шакала в Чорнобильському заповіднику може складатись з падла, залишеного вовками, мишоподібних гризунів, птахів, сарни і молодих оленів.
Інші деталі про перебування шакала в Чорнобильському заповіднику - поки що невідомі.
В яких областях шакалів - найбільше
Шакал звичайний або золотистий активно розселяється в Україні.
"Наразі можна впевнено сказати, що цей вид заселив усю країну та надалі його чисельність продовжить зростати", - констатував український зоолог, еколог і природоохоронець Сергій Жила.
Причому в Чорнобильському заповіднику шакал - поки що рідкісний вид.
У матеріалі експерта зазначається, що видовий склад хижих ссавців великих і середніх розмірів - доволі повний, але чисельність шакала порівняно невелика.
Тобто "цей вид ще не має достатнього впливу".
Сьогодні шакал не рідкість на півдні, у західних та північних областях України.
Хоча найбільше представників цього виду - в південних регіонах:
- в Одеській області;
- у Миколаївській області;
- у Херсонській області.
Причина розселення цього хижака носить глобальний характер.
"У наш час у Європі зростає чисельність майже всіх хижих ссавців: кота, лисиці, вовка, ведмедя, рисі. Проте складно відповісти, чому шакал досі не заселив територію Полісся. Вид дуже добре пристосований до життя поряд з людиною", - уточнюється в матеріалі, підготовленому зоологом.
Шакал - малознайома для Полісся тварина (фото: zapovidnyk.org.ua)
Як можна впізнати шакала й чи варто боятися
Жила розповів, що шакал - малознайомий вид для більшості жителів Полісся, тож небагато хто здатний його відрізнити візуально чи за слідами.
"У нашій місцевості відомо зовсім небагато про цих тварин", - додав він.
В цілому шакал:
- більший за лисицю, але менший за вовка;
- важить близько 15 кг;
- має сіре або рудувато-золотисте забарвлення;
- має порівняно короткий хвіст із чорним кінчиком;
- має подушечки середніх пальців передніх лап, які дещо зрослися (що дозволяє ідентифікувати його сліди);
- активний переважно вночі;
- веде малопомітний спосіб життя;
- всеїдний.
Відомо також, що шакали створюють родинні пари та разом виховують потомство.
При цьому небезпеку для людини вони не становлять.
"Здоровий шакал боїться людей та панічно реагує на зустрічі з нами. Небезпеку можуть становити лише особини, хворі на сказ. У такому стані вони втрачають страх і можуть вести себе дещо агресивно", - пояснив спеціаліст.
Водночас ця тварина представляє серйозну загрозу для домашньої птиці.
"Вона володіє непоганими інтелектуальними здібностями, добре розуміється на поведінці людини, легко уникає переслідування", - підсумував Жила у публікації.
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