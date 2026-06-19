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В Чернобыльском заповеднике поселился необычный хищник (фото)

16:02 19.06.2026 Пт
5 мин
Следы этого животного замечали там и раньше, так что же изменилось сейчас?
aimg Ирина Костенко
В Чернобыльском заповеднике поселился необычный хищник (фото) В Чернобыльском заповеднике появился новый житель (фото иллюстративное: Getty Images)
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Недавно в Чернобыльском заповеднике удалось подтвердить присутствие там необычного хищника. Он - малознаком для большинства жителей Полесья, но может повлиять на численность некоторых других видов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Главное:

  • Новый житель: в Чернобыльском заповеднике официально подтвердили появление шакала обыкновенного (золотистого).
  • Ожидаемое изменение: расселение шакалов - глобальная тенденция, этот вид уже заселил почти всю территорию Украины (хотя на Полесье он до сих пор редок).
  • Экологическое влияние: хищник может частично уменьшить численность лисы и енотовидного пса (которые являются основными переносчиками бешенства), но катастрофических последствий для природы не будет.
  • Как его узнать: шакал чуть больше лисы (вес около 15 кг), имеет серо-золотистую окраску и сравнительно короткий хвост с черным кончиком.
  • Стоит ли бояться: здоровые животные избегают людей и боятся их (хотя охотно охотятся на домашнюю птицу), реально опасными могут быть только больные бешенством особи.

Кто именно поселился в заповеднике

В Чернобыльском заповеднике было подтверждено присутствие шакала обыкновенного или золотистого - вида, который в последние десятилетия активно расширяет свой ареал в Украине и Европе.

Украинцам рассказали, что в июне 2026 года на обочине автодороги между городами Чернобыль и Припять нашли сбитого автомобилем хищника.

Такая находка - один из зафиксированных фактов его присутствия в Чернобыльском заповеднике.

В Чернобыльском заповеднике поселился необычный хищник (фото)Шакал обыкновенный или золотистый (фото: zapovidnyk.org.ua)

Уточняется, что ранее шакалов замечали:

  • визуально;
  • по следам;
  • на фотоловушке.

Но "фото с фотоловушки было нечетким", поэтому тогда "определить видовую принадлежность удалось лишь по силуэту".

В Чернобыльском заповеднике поселился необычный хищник (фото)

В Чернобыльском заповеднике поселился необычный хищник (фото)Следы хищника, обнаруженные в заповеднике (фото: zapovidnyk.org.ua)

Как шакал может повлиять на своих "соседей"

В целом шакал занимает экологическую нишу между:

  • волком;
  • лисой.

Сообщается, что присутствие этого животного в Чернобыльском заповеднике может несколько уменьшить численность:

  • лисицы;
  • уссурийского енота (енотоподобной собаки).

"Его появление, без сомнения, изменит ситуацию. Однако это не катастрофа. Как известно, лиса и уссурийский енот являются основными переносчиками бешенства", - объяснили украинцам.

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Предполагается, что рацион шакала в Чернобыльском заповеднике может состоять из падали, оставленной волками, мышевидных грызунов, птиц, сарны и молодых оленей.

Другие подробности о пребывании шакала в Чернобыльском заповеднике пока что неизвестны.

В каких областях шакалов больше всего

Шакал обыкновенный или золотистый активно расселяется в Украине.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что этот вид заселил всю страну и в дальнейшем его численность будет продолжать расти", - констатировал украинский зоолог, эколог и защитник природы Сергей Жила.

При этом в Чернобыльском заповеднике шакал - пока что редкий вид.

В материале эксперта отмечается, что видовой состав хищных млекопитающих крупных и средних размеров - довольно полный, но численность шакала сравнительно невелика.

То есть "этот вид пока что не оказывает достаточного влияния".

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Сегодня шакал - не редкость на юге, в западных и северных областях Украины.

Хотя больше всего представителей этого вида - в южных регионах:

  • в Одесской области;
  • в Николаевской области;
  • в Херсонской области.

Причина расселения этого хищника носит глобальный характер.

"В наше время в Европе растет численность почти всех хищных млекопитающих: кошки, лисы, волка, медведя, рыси. Однако сложно ответить, почему шакал до сих пор не заселил территорию Полесья. Вид очень хорошо приспособлен к жизни рядом с человеком", - уточняется в материале, подготовленном зоологом.

В Чернобыльском заповеднике поселился необычный хищник (фото)Шакал - малознакомое для Полесья животное (фото: zapovidnyk.org.ua)

Как можно распознать шакала и стоит ли бояться

Жила рассказал, что шакал - малоизвестный вид для большинства жителей Полесья, поэтому немногие способны отличить его визуально или по следам.

"В нашей местности об этих животных известно совсем немного", - добавил он.

В целом шакал:

  • крупнее лисы, но меньше волка;
  • весит около 15 кг;
  • имеет серую или рыжевато-золотистую окраску;
  • имеет сравнительно короткий хвост с черным кончиком;
  • имеет подушечки средних пальцев передних лап, которые несколько срослись (что позволяет идентифицировать его следы);
  • ведет активный образ жизни преимущественно ночью;
  • ведет малозаметный образ жизни;
  • всеядный.

Известно также, что шакалы образуют семейные пары и вместе воспитывают потомство.

При этом они не представляют опасности для человека.

"Здоровый шакал боится людей и панически реагирует на встречи с нами. Опасность могут представлять только особи, больные бешенством. В таком состоянии они теряют страх и могут вести себя несколько агрессивно", - объяснил специалист.

В то же время это животное представляет серьезную угрозу для домашней птицы.

"Оно обладает неплохими интеллектуальными способностями, хорошо разбирается в поведении человека, легко ускользает от преследования", - подытожил Жила в своей публикации.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие 10 видов животных в Украине оказались на грани исчезновения.

Кроме того, мы объясняли, что стоит знать о "призраке леса" из Карпат и Полесья.

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