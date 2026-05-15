Тварини під загрозою: 10 видів в Україні, які опинилися на межі зникнення через війну
15 травня у світі відзначають День видів, що перебувають під загрозою зникнення. Україна вже втратила частину унікальних тварин, а ще сотні видів сьогодні опинилися на межі виживання через діяльність людини, зміну клімату та війну РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані WWF-Україна.
Головне:
- Масштабна криза: З 1970 року популяції диких тварин у світі скоротилися на 73%, а під загрозою зникнення перебувають понад 48 тисяч видів.
- Втрати України: За останнє століття в Україні вже зникли тюлень-монах, стерв’ятник та атлантичний осетер; понад 160 видів наразі мають статус зникаючих.
- Вплив війни: Повномасштабне вторгнення та підрив Каховської ГЕС стали критичними факторами; збитки довкіллю оцінюють у 6,4 трлн гривень.
- Мишівка під ударом: Через катастрофу на Каховській дамбі могло бути втрачено до 70% світової популяції мишівки Нордмана.
- Зникнення хижаків: Популяція бурого ведмедя в Україні скоротилася до 350 особин, а рисі євразійської залишилося трохи більше 500.
- Критичні цифри: В Україні зафіксовано лише близько 30 пар сипух та кілька десятків особин вухатого їжака.
- Шлях до порятунку: Експерти WWF-Україна наголошують, що ключем до виживання видів є збереження цілісних екосистем - степів, лісів та річок, а не лише окремих особин.
Світ переживає масштабну кризу біорізноманіття
За даними звіту WWF "Жива планета", з 1970 року середній розмір популяцій диких тварин у світі скоротився на 73%. А Червоний список Міжнародного союзу охорони природи вже налічує понад 48,6 тисячі видів, які перебувають під загрозою зникнення.
Фахівці пояснюють, що головними причинами вимирання видів є:
- вирубка лісів;
- осушення боліт;
- урбанізація;
- браконьєрство;
- промисловий вилов;
- забруднення довкілля;
- інвазивні види;
- зміна клімату.
Особливо небезпечними стають екстремальна спека та руйнування природних оселищ.
Яких тварин Україна вже втратила
За останнє століття Україна фактично втратила кілька унікальних видів. Серед них:
- тюлень-монах, якого востаннє бачили біля Криму у 1970-х;
- стерв’ятник, останнє гніздування якого зафіксували у Криму у 1958 році;
- осетер атлантичний;
- рибець малий;
- кажан-довгокрил європейський.
Наразі понад 160 видів в Україні мають статус зникаючих у Червоній книзі.
Війна РФ стала новою загрозою для тварин
У WWF-Україна наголошують, що повномасштабна війна РФ завдала нищівного удару по українському біорізноманіттю.
Бойові дії та підрив Каховської ГЕС поставили на межу зникнення види, які не трапляються більше ніде у світі. З початку вторгнення в Україні зафіксували понад 10 тисяч випадків шкоди довкіллю, а збитки оцінюють у майже 6,4 трлн гривень.
Вперше у Червоному списку МСОП воєнні дії в Україні офіційно визнали фактором, який впливає на ризик зникнення видів.
Топ-10 тварин України, які можуть зникнути
Орел степовий
Колись цей птах був символом українського степу, але через розорювання цілинних земель майже зник. Сьогодні європейська популяція виду налічує лише 5-20 тисяч пар.
Орел степовий (фото: Wikipedia)
Хохуля звичайна
Рідкісний напівводний ссавець, чисельність якого в Україні оцінювали лише у 300-500 особин ще понад 20 років тому.
Хохуля звичайна (фото: GettyImages)
Мишівка Нордмана
Після підриву Каховської дамби цей вид опинився на межі зникнення. За оцінками фахівців, могло бути втрачено до 70% світової популяції.
Мишівка Нордмана (фото: Wikipedia)
Ведмідь бурий
За останні 50 років популяція ведмедів в Україні скоротилася з майже 1300 до близько 350 особин. Причини - браконьєрство та втрата оселищ.
Ведмідь бурий (фото: WWF-US)
Рись євразійська
Найбільша дика кішка Європи сьогодні мешкає переважно у Карпатах та на Поліссі. В Україні налічується трохи більше 500 особин.
Рись євразійська (фото: Wikipedia)
Норка європейська
В Україні залишилося лише 200-300 особин. Вид страждає через деградацію боліт та конкуренцію з американською норкою.
Норка європейська (фото: Wikipedia)
Пелікан рожевий
Рідкісний птах, окремі гнізда якого ще фіксують у дельті Дунаю. Йому загрожують браконьєрство та втрата водойм.
Пелікан рожевий (фото: Wikipedia)
Шуліка рудий
Рідкісний хижий птах, який страждає через вирубку старих лісів та використання пестицидів.
Шуліка рудий (фото: Wikipedia)
Сипуха крапчаста
В Україні залишилося близько 30 пар цього виду. Головні загрози - нестача місць для гніздування та загибель на дорогах.
Сипуха крапчаста (фото: Wikipedia)
Їжак вухатий
Популяція виду в Україні може налічувати лише кілька десятків особин. Степові екосистеми, де він живе, активно знищуються.
Їжак вухатий (фото: Wikipedia)
Що може врятувати рідкісні види
У WWF-Україна наголошують, що головне завдання - не лише охороняти окремих тварин, а й зберігати природні екосистеми.
Йдеться про захист лісів, степів, річок, боліт та морських територій, створення екологічних коридорів для тварин, боротьбу з браконьєрством та незаконними вирубками.
"Коли степові ландшафти зникають, разом із ними зникають цілі угруповання організмів", - пояснив зоолог WWF-Україна Остап Решетило.
Нагадаємо, орнітологиня Наталія Атамась в інтерв’ю РБК-Україна розповідає, як війна, зміни клімату та діяльність людей впливають на птахів в Україні. Йдеться про скорочення популяцій горобців, жайворонків і рідкісних степових видів, втрату важливих місць міграції через окупацію півдня, а також про те, як морози й сніг загрожують виживанню дрібних птахів.
Також ми розповідали про 16 видів тварин, які можуть зникнути назавжди.