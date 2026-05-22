"Інженери екосистеми": як ведмеді рятують природу та скільки їх зараз в Україні

Ведмідь - не загроза, а незамінний помічник для всього живого. Від цього велетня залежить життя тисяч інших видів, хоча він сам потребує нашого захисту.

Про це розповіла РБК-Україна спеціалістка з комунікацій напряму "Рідкісні види" у Всесвітньому фонді природи WWF-Україна Тетяна Турлік'ян.

Головне: "Інженери екосистеми" : ведмеді суттєво впливають на умови життя інших тварин і навіть рослин.

: ведмеді суттєво впливають на умови життя інших тварин і навіть рослин. Ситуація в Україні : сьогодні бурий ведмідь занесений до Червоної книги, але люди продовжують "витісняти" його зі звичних локацій.

: сьогодні бурий ведмідь занесений до Червоної книги, але люди продовжують "витісняти" його зі звичних локацій. Корінь конфліктів : більшість нападів чи зіткнень з хижаками трапляються через незнання правил поведінки у дикій природі, або ж вигадані міфи й людські страхи.

: більшість нападів чи зіткнень з хижаками трапляються через незнання правил поведінки у дикій природі, або ж вигадані міфи й людські страхи. Шлях до співіснування: щоб уникнути біди, громадам і туристам потрібно навчитися правильно ділити простір із корінними мешканцями лісів.

Яке "прізвисько" дали ведмедю гуцули

22 травня світ відзначає Міжнародний день біологічного різноманіття, який має на меті нагадати кожному: у природі немає "зайвих" видів.

Йдеться про те, що кожна тварина, рослина чи гриб - важливий елемент складної системи взаємозв'язків, від яких залежить цілісність та стійкість екосистем.

Отже, якщо йдеться про такого велетня, як ведмідь бурий, його вплив на екосистему - насправді колосальний.

Ведмідь бурий (Ursus arctos), якого гуцули ласкаво називають "вуйко", - символ сили та могутності Карпат.

У Всесвітньому фонді природи WWF-Україна наголошують, що ведмідь - справжній "інженер екосистеми", адже його життєдіяльність безпосередньо впливає на здоров'я та добробут тисяч інших видів.

Ведмеді - "інженери екосистеми" (фото: WWF-Україна)

Як ведмеді впливають на екосистему

Ведмеді, перш за все, відіграють важливу роль в удобренні лісів:

перетягуючи туші здобичі;

залишаючи послід на своєму шляху.

Крім того, вживаючи фрукти та горіхи, вони розсіюють насіння.

Оскільки кожна насінина потрапляє у лісовий ґрунт з невеликою кількістю "добрив", це збільшує виживання проростків і сприяє природному відновленню лісів.

Відомо, що ведмеді активно живляться ягодами - малиною, ожиною, чорницею - і допомагають цим рослинам "розселятися" у Карпатах.

Крім того, ці тварини виконують роль природних "санітарів" лісу - поїдають падло.

Тим часом як хижаки, вони підтримують чисельну рівновагу в інших популяціях (наприклад, оленів).

Ведмеді виконують чимало корисних для природи "функцій" (фото: WWF-Україна)

Чому великі хижаки - "індикатори" екосистеми

В цілому великі хижаки - ведмеді, вовки та рисі - є важливими "індикаторами" здоров'я екосистем.

Для виживання їм потрібні великі, цілісні та добре збережені природні території:

з достатньою кормовою базою;

з мінімальним втручанням людини.

Таким чином, присутність великих хижаків свідчить про те, що екосистема перебуває у відносно здоровому стані та здатна підтримувати природний баланс.

Природний баланс - важливий для всіх тварин і рослин (фото: WWF-Україна)

Варто зауважити, що такі природні середовища є важливими не лише для диких тварин, але й для людей, адже забезпечують численні екосистемні "послуги":

чисту воду;

родючі ґрунти;

регуляцію клімату;

збереження біорізноманіття.

"Зокрема, бурого ведмедя часто називають "парасольковим видом". Це означає, що охорона територій, необхідних для його існування, автоматично допомагає зберігати тисячі інших видів рослин і тварин, які мешкають поруч", - поділились фахівці WWF-Україна.

Тобто "якщо природне середовище придатне для життя ведмедя - одного з найбільших і найвибагливіших мешканців лісу - це означає, що воно здатне підтримувати й багато інших компонентів дикої природи".

Одним словом, зберегти ведмедя - означає зберегти цілий світ навколо нього: ліси, рослини, інших тварин і природні зв'язки, які формувалися тут століттями (адже у природі все пов'язано).

Чому ведмеді - важливі (інфографіка: WWF-Україна)

Скільки ведмедів в Україні і що їм загрожує

Станом на середину 1970-х років популяція ведмедя бурого в Україні складала понад 1200 особин (у Карпатах).

Проте на початку 90-х залишалося близько 600, а на початку 2000-х років - не більше 300 ведмедів.

Таке скорочення чисельності стало підставою для того, щоб у 2003 році занести ведмедя бурого до Червоної книги України (як вид, що зникає).

Сьогодні, згідно з офіційними даними, в українських Карпатах мешкає близько 300-350 ведмедів.

Спеціалісти зазначають, що основною загрозою для ведмедя бурого залишається зростаюче навантаження на ліси - його ключове середовище існування.

Йдеться про те, що розвиток транспортної, міської та сільської інфраструктури без урахування ризиків для біорізноманіття (будівництво гірськолижних трас, розширення населених пунктів тощо) призводить до втрати та фрагментації оселищ.

Чому люди можуть сприймати ведмедя вороже

Унаслідок господарської діяльності людини та соціально-економічного розвитку регіонів, середовища існування ведмедів дедалі частіше зазнають руйнування або ізоляції.

При цьому зменшення природних кормових ресурсів у лісах змушує тварин шукати їжу поблизу людських господарств.

Діяльність людини може шкодити ведмедям (фото: WWF-Україна)

Саме у таких ситуаціях виникають конфлікти між людьми та дикими тваринами.

При цьому люди, захищаючи своє майно, інколи вдаються до радикальних рішень, що створює загрозу як для них, так і для ведмедів.

Додатковим чинником ризику є поширення недостовірної інформації про поведінку ведмедів.

При цьому міфи й страхи можуть:

провокувати агресивне ставлення до тварин;

призводити до непередбачуваних наслідків - від травмування чи загибелі людей, до знищення червонокнижних тварин.

Як можна співіснувати з тваринами мирно

Сьогодні ефективним і гуманним інструментом сталого співіснування людей і диких тварин вважаються електроогорожі.

Електричні огорожі, або ж "електропастухи" допомагають захищати фермерські господарства та пасіки від нападів великих хижаків, не завдаючи тваринам шкоди.

Примітно, що у багатьох європейських країнах електроогорожі давно довели свою ефективність і стали звичним елементом захисту господарств.

Встановлена на полонині електроогорожа (фото: WWF-Україна)

Тим часом в Україні цей інструмент для багатьох власників ферм і пасік усе ще залишається відносно новим.

Завдяки підтримці WWF-Україна пасічникам і фермерам Карпатського регіону було передано (і встановлено) 45 таких електроогорож.

За словами експертів, вони вже підтвердили свою ефективність у захисті худоби, ферм і пасік (допомагаючи місцевим мешканцям жити поруч із дикою природою без втрат і з повагою до природних процесів).

Електроогорожа навколо пасіки у Карпатах (фото: WWF-Україна)

Реалізовувати такі ініціативи допомагають також міжнародні природоохоронні проєкти (наприклад підтримку у придбанні електроогорож надає COOP4SAFE).

Йдеться про проєкт "Співпраця заради збереження біорізноманіття та забезпечення гармонійного співіснування людей і диких тварин у транскордонному регіоні", який:

сприяє транскордонній співпраці;

використовує інноваційні інструменти;

залучає місцеві громади до природоохоронних ініціатив;

робить свій внесок у збереження біорізноманіття в прикордонних районах Словаччини, Румунії та України.

Отже, COOP4SAFE спрямований на розвиток безпечного співіснування людей і дикої природи в Карпатському регіоні.