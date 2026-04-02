"Привид лісу" з Карпат і Полісся: 10 фактів про рись, які вас здивують

Рись євразійська - рідкісний великий хижак, який зберігся в Україні лише у Карпатах і на Поліссі. Завдяки гострому слуху, відмінному зору та сильним лапам ця кішка є одним із найефективніших мисливців у природі.

РБК-Україна разом із фахівцями Всесвітнього фонду природи WWF-Україна зібрали ключові факти про рись, які допомагають краще зрозуміти цей вид і його роль у природі.

Головне: Рідкісний хижак: рись євразійська - один із найпотаємніших великих хижаків України, який зберігся лише в Карпатах і на Поліссі.

"Привид лісу": побачити рись у дикій природі - велика рідкість, адже вона уникає людей.

Унікальний "паспорт": візерунок плям на хутрі кожної рисі індивідуальний, як відбитки пальців у людини.

Великі території: для життя одній тварині потрібно від 100 до 200 км², а за добу вона може долати десятки кілометрів у пошуках їжі та безпечних місць.

Скільки їх в Україні: за оцінками, в Україні мешкає понад 500 рисей - близько 400 у Карпатах і понад 100 на Поліссі.

Під охороною: вид занесений до Червоної книги України та захищається міжнародними природоохоронними угодами.

Основні загрози: вирубка лісів, фрагментація середовищ існування, зникнення старовікових лісів і браконьєрство.

Важливість у природі: рись є індикатором "здоров'я" екосистем і важливим елементом природного балансу.

Плями, як відбитки пальців: у кожної рисі - свій унікальний код

Візерунок на хутрі рисі - це не просто ідеальний камуфляж, а й справжній "паспорт". Розташування, розмір та форма плям на хутрі кожної рисі унікальні, як відбитки пальців у людей. Не існує двох рисей з ідентичним "візерунком".

Завдяки цьому природному "дизайну" рись практично зливається з лісом і залишається майже невидимою для здобичі.

Щільність шерсті рисі - до 9 000 волосків на один квадратний сантиметр, що у 45 разів більше, ніж у людини (всього 200 волосків на голові на тій же площі). Така густа шерсть забезпечує рисі ідеальну ізоляцію від холоду та вологи, чого не скажеш про наше волосся.

Рись - хижак-одинак

На відміну від інших хижаків, наприклад вовків, які більшу частину життя проводять у зграї, рись веде одинацький (солітарний) і прихований спосіб життя глибоко в лісових хащах. Ця дивовижна кішка - справжній майстер маскування та ідеально пристосовани мисливець.

Самці й самки зустрічаються лише під час шлюбного періоду - і навіть тоді ненадовго. Ба більше, оскільки вони одиночні тварини, спарювання відбувається не щороку. Самка самостійно виховує малят, а коли вони підростають, кожен із них вирушає у власне життя, шукаючи свою територію.

Природні антени на вухах

Найвпізнаваніша її риса - чорні китиці на вухах. Вони працюють як природні антени, значно посилюючи слух. Завдяки цьому рись може почути шурхіт миші на відстані до 60 метрів!

Рись Євразійська Lynx lynx (фото надане WWW-Україна)

Очі, як у рисі: ідеальний зір удень і вночі

Рись має виняткову гостроту зору. Наприклад, вона здатна помітити мишу на відстані до 75 метрів, тоді як людина навіть за хорошого освітлення ледве розрізнить її з 50 метрів.

Крім того, її очі значно краще пристосовані до темряви - вони приблизно в шість разів чутливіші до світла, ніж людські. Це пов’язано з більшою кількістю світлочутливих рецепторів (паличок) у сітківці, які ефективно працюють навіть за слабкого освітлення.

Завдяки цьому рись однаково впевнено орієнтується як удень, так і вночі - жодної "нічної сліпоти".

Майстер засідки: як полює рись у дикій природі

Ця таємнича кішка полюбляє полювати із засідок. Вона майстриня з переслідування здобичі на коротких дистанціях. Рухи рисі швидкі й тихі, що допомагає їй несподівано нападати.

З ніг рись може стрибати на 3-7 м у будь-який бік. Як мисливець, що полює із засідки або підкрадається, рись може годинами чекати на здобич, а потім вбиває її одним потужним стрибком, цілячись у горло.

Рисі полюють на здобич із засідок (фото надане WWW-Україна)

Їсть не щодня: як харчується рись

У середньому вона споживає від 1,1 до 2,7 кг м’яса на добу (взимку потреба зростає до 3 кг м’ясної їжі на добу).

Її основна здобич - дрібні копитні, зокрема козулі, а також зайці та інші невеликі тварини. В раціоні рисі євразійської в Україні, головним чином, козулі, зайці, птахи та гризуни, іноді молоді олені та кабани.

Рись не полює щодня, уточнюють у WWF-Україна. Якщо тварина вполювала велику здобич, вона може харчуватися нею кілька днів поспіль. Після цього рись здатна обходитися без їжі ще певний час.

Великі території для життя

Рись - територіальний хижак, якому потрібні значні площі для життя. Розмір її індивідуальної ділянки залежить від статі та умов середовища і в середньому становить від 100 до 200 км².

За добу рись може проходити 7-15 км, а самець на рівнинних територіях Полісся - до 15-25 км. Довжина таких переміщень змінюється залежно від сезону, погоди, рельєфу, глибини снігу та рівня впливу людини.

Такі масштаби - не випадкові: вони необхідні для пошуку достатньої кормової бази, безпечних місць для розмноження та уникнення турбування (особливо з боку людини).

Слід, який не сплутаєш

Слід рисі за формою нагадує котячий, але значно більший. Його легко впізнати: характерні еліптичні подушечки не залишають відбитків кігтів.

Лише у глибокому снігу його іноді можна сплутати зі слідами вовка чи собаки. Втім, навіть тоді рись видає себе характерною "доріжкою" - її сліди йдуть не по прямій, а з легким зигзагом.

На щільному снігу задня лапа точно потрапляє в слід передньої - це допомагає тварині рухатися тихо й економити енергію.

Як і всі кішки, рись має гострі висувні кігті довжиною до 4-6 см.

Чує те, чого ми не здатні почути

Слух рисі настільки гострий, що від неї майже нічого не вислизає. Вона сприймає звуки у діапазоні до 65-70 кГц, тоді як людина - лише до 16-20 кГц.

Рись полює на козуль, зайців, птахів та гризунів, іноді на молодих оленів та кабанів (фото надане WWW-Україна)

"Привид лісу", який потрапляє на очі вкрай рідко

Побачити рись у дикій природі - велика рідкість, підкреслюють фахівці WWF-Україна. Це надзвичайно обережна тварина, яка поводиться майже непомітно і рідко підпускає людину. А якщо контакт усе ж трапляється, вона першою зникає в хащах.

Завдяки гострому слуху рись заздалегідь виявляє як здобич, так і людей - ще до того, як її можуть помітити. Саме тому вона зазвичай зникає раніше, ніж ви навіть здогадаєтесь про її присутність.

Рись в Україні: де мешкає і скільки її залишилось

В Україні мешкає рись євразійська (Lynx lynx) - рідкісний великий хижак, який сьогодні зберігся лише у двох регіонах: Карпатах і на Поліссі. Саме ці території залишаються її останніми оселищами в дикій природі нашої країни.

Рись занесена до Червоної книги України (з 1994 року) зі статусом "рідкісний вид" і перебуває під охороною міжнародних природоохоронних угод, зокрема Червоного списку МСОП, CITES та Бернської конвенції.

За офіційними оцінками, в Україні налічується понад 500 особин: близько 400 - у Карпатах і понад 100 - на Поліссі.

Рись є не лише важливим елементом екосистем, а й одним із символів дикої природи цих регіонів. Саме тому вона перебуває у фокусі природоохоронної роботи Всесвітнього фонду природи WWF-Україна і потребує системного захисту та уваги.

Що загрожує виживанню рисі в Україні та Європі

Головна загроза для рисі - втрата середовища існування. Розвиток інфраструктури, урбанізація та освоєння територій призводять до фрагментації лісів і ізоляції популяцій. У таких умовах тваринам стає складніше знаходити їжу, партнерів для розмноження та нові території для розселення.

Для рисі критично важлива екологічна сполученість - можливість вільно переміщатися між ділянками лісу. Це особливо актуально, адже її індивідуальні території часто охоплюють великі площі та можуть перетинати кордони кількох країн.

Окремим викликом є зникнення старовікових лісів - саме такі, малопорушені екосистеми є оптимальними для життя цього виду. У сучасній Європі таких територій стає дедалі менше.

Головна загроза для рисі - втрата середовища існування (фото надане WWW-Україна)

Ще одна серйозна загроза - незаконне полювання. Попри заборону міжнародної торгівлі хутром, браконьєрство залишається проблемою.

Історично рись сприймали як трофей або навіть як "шкідника", що формувало негативне ставлення до виду. Водночас досвід показує: конфлікти між людиною і великими хижаками можна ефективно зменшувати.

Зокрема, WWF-Україна радить впроваджувати практичні рішення для захисту господарств - зокрема електроогорожі (електропастухи), які допомагають уникати втрат і сприяють більш толерантному співіснуванню людини і дикої природи.