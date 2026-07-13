UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Чому потяги метро Києва не залишають на станціях в нічну тривогу: офіційна відповідь

13:36 13.07.2026 Пн
4 хв
Вночі підземка керується власними правилами, які бережуть життя пасажирів
aimg Ірина Костенко
Метрополітен Києва вночі не "засинає" (фото ілюстративне: Getty Images)

Під час війни метрополітен Києва перетворився на надійне укриття для тисяч людей, тож дехто дивується, чому поїзди не залишаються на станціях вночі. Для цього важливо зрозуміти, що відбувається у столичній підземці, допоки місто спить.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Чому поїзди не "ночують" біля пасажирів: вночі працівники комунального підприємства ремонтують та обслуговують інфраструктуру й обладнання столичної підземки.
  • Чим заважають вагони на станціях: нічні роботи потребують повного зняття напруги з контактної рейки та відсутності поїздів, оскільки тунелями курсує спеціальний господарський транспорт (мотодрезини).
  • Масштаби робіт: щоночі інфраструктуру метро готують до нового дня майже 700 спеціалістів.
  • Що саме ремонтують: проводять обслуговування колій (заміна рейок, шпал, стрілочних переводів), дефектоскопію, а також догляд за тунельними спорудами та системами зв'язку.
  • Результати півріччя: з початку 2026 року фахівці замінили понад 1,7 км рейкової нитки та понад 1,1 тисячі шпал.

Як працює метрополітен Києва вдень і вночі

У КМДА нагадали (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київський метрополітен"), що столична підземка працює цілодобово.

Вдень метро забезпечує перевезення пасажирів.

Тим часом вночі, коли можна зняти напругу 825 В із контактної рейки, майже 700 працівників ремонтують та обслуговують:

  • інфраструктуру;
  • обладнання.

"Саме в цей час проводять більшість ремонтів, від яких безпосередньо залежить безпека руху поїздів", - пояснили громадянам.

Щоночі майже 700 працівників обслуговують, ремонтують і готують інфраструктуру метро до нового дня (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Які види робіт - найважливіші та найскладніші

Одним із найважливіших і водночас найскладніших видів робіт є обслуговування та ремонт колій і тунельних споруд.

"Що можливо винятково вночі, коли відсутній рух пасажирських поїздів", - уточнили у КМДА.

Повідомляється, що фахівці профільних служб кожної ночі замінюють рейки, шпали, стрілочні переводи та інші елементи колійного господарства.

Також тривають роботи з утримання тунельних споруд.

"Зокрема фахівці оглядають і обстежують склепіння, ліквідовують течі та мокрі плями, перевіряють габарити штучних споруд тощо", - розповіли українцям.

Читайте також: "Дірки" у стелі й сліди води? У КМДА пояснили, що насправді відбувається в метро Києва

Під час технологічного нічного "вікна" проводять також дефектоскопію рейок - щоб контролювати технічний стан і своєчасно виявляти можливі пошкодження рейок.

Уточнюється, що за одну нічну зміну бригада перевіряє близько 3 км колії.

Одні з основних робіт - це обслуговування колій (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Крім робіт на коліях, у нічний час:

  • обслуговують системи сигналізації, зв'язку та безпеки (що розташовані в тунелях);
  • ремонтують і замінюють обладнання систем електропостачання та інших інженерних мереж.

Як доставляють необхідні матеріали й обладнання

У КП "Київський метрополітен" розповіли, що для виконання вищезазначених робіт вночі коліями рухається технологічний транспорт - для доставки необхідного обладнання, інструментів, матеріалів, а також рейок і шпал.

Для доставки обладнання, інструментів, матеріалів, рейок і шпал використовують господарський транспорт - мотодрезини (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Зазначається, що цей транспорт щоночі:

  • курсує всіма тунелями підземки;
  • забезпечує важливу логістику від виробничих цехів до безпосереднього місця виконання робіт.
Читайте також: Як пасажирам поводитись у метро та що робити при падінні на колії: алгоритм дій

Чому поїзди метро не залишаються вночі на станціях

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що проведення всіх необхідних у метрополітені робіт потребує:

  • зняття напруги з контактної рейки;
  • повної відсутності руху поїздів;
  • використання технологічного транспорту (мотодрезини).

Саме тому в нічний час рухомий склад не розміщують на коліях станцій метро.

Результати роботи фахівців метро цього року

Повідомляється, що в цілому за перше півріччя 2026 року фахівці "Київського метрополітену" замінили:

  • 1 705 метрів рейкової нитки;
  • 1 136 дерев'яних шпал;
  • 335 перевідних брусів;
  • 212 напівшпалків;
  • 195 підкладок типу "метро".

Вночі відбувається заміна рейок, шпал, стрілочних переводів та інших елементів будови колій (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА зауважили, що більшість цих робіт, які гарантують безпечну та безперебійну роботу підземки, лишається непомітною для пасажирів.

Більшість нічних робіт пасажири не бачать (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

"Щоночі фахівці "Київського метрополітену" готують інфраструктуру до нового робочого дня, щоб уже зранку поїзди знову вийшли на лінію та безпечно перевозили пасажирів", - підсумували у прес-службі міської держадміністрації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потяги метро в Києві пропонують залишати на станціях під час атак РФ.

Крім того, ми пояснювали, чи можуть відкрити у столичному метро вбиральні для громадян.

Читайте також, як метро Києва рятує людей від ворожих обстрілів - що важливо взяти з собою туди на ніч і як поводитись під час тривоги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДАКиївМетроПовітряна тривогаПравила безпекиПоїздиПотягВагони