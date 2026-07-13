Чому потяги метро Києва не залишають на станціях в нічну тривогу: офіційна відповідь

Під час війни метрополітен Києва перетворився на надійне укриття для тисяч людей, тож дехто дивується, чому поїзди не залишаються на станціях вночі. Для цього важливо зрозуміти, що відбувається у столичній підземці, допоки місто спить.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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У КМДА нагадали (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київський метрополітен"), що столична підземка працює цілодобово.
Вдень метро забезпечує перевезення пасажирів.
Тим часом вночі, коли можна зняти напругу 825 В із контактної рейки, майже 700 працівників ремонтують та обслуговують:
"Саме в цей час проводять більшість ремонтів, від яких безпосередньо залежить безпека руху поїздів", - пояснили громадянам.
Одним із найважливіших і водночас найскладніших видів робіт є обслуговування та ремонт колій і тунельних споруд.
"Що можливо винятково вночі, коли відсутній рух пасажирських поїздів", - уточнили у КМДА.
Повідомляється, що фахівці профільних служб кожної ночі замінюють рейки, шпали, стрілочні переводи та інші елементи колійного господарства.
Також тривають роботи з утримання тунельних споруд.
"Зокрема фахівці оглядають і обстежують склепіння, ліквідовують течі та мокрі плями, перевіряють габарити штучних споруд тощо", - розповіли українцям.
Під час технологічного нічного "вікна" проводять також дефектоскопію рейок - щоб контролювати технічний стан і своєчасно виявляти можливі пошкодження рейок.
Уточнюється, що за одну нічну зміну бригада перевіряє близько 3 км колії.
Крім робіт на коліях, у нічний час:
У КП "Київський метрополітен" розповіли, що для виконання вищезазначених робіт вночі коліями рухається технологічний транспорт - для доставки необхідного обладнання, інструментів, матеріалів, а також рейок і шпал.
Зазначається, що цей транспорт щоночі:
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що проведення всіх необхідних у метрополітені робіт потребує:
Саме тому в нічний час рухомий склад не розміщують на коліях станцій метро.
Повідомляється, що в цілому за перше півріччя 2026 року фахівці "Київського метрополітену" замінили:
Насамкінець у КМДА зауважили, що більшість цих робіт, які гарантують безпечну та безперебійну роботу підземки, лишається непомітною для пасажирів.
"Щоночі фахівці "Київського метрополітену" готують інфраструктуру до нового робочого дня, щоб уже зранку поїзди знову вийшли на лінію та безпечно перевозили пасажирів", - підсумували у прес-службі міської держадміністрації.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потяги метро в Києві пропонують залишати на станціях під час атак РФ.
Крім того, ми пояснювали, чи можуть відкрити у столичному метро вбиральні для громадян.
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