Як пасажирам поводитись у метро та що робити при падінні на колії: алгоритм дій

У Київській міській державній адміністрації нагадали про правила безпеки в метрополітені. Пасажирам пояснили, зокрема, як поводитись на платформах станцій, а також у разі падіння на колії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

Тим часом алгоритм дій у разі падіння пасажира на колії є таким:

Для того, щоб вберегти власне здоров'я та життя під час користування послугами підземки, пасажирам необхідно завжди пам'ятати основні правила поведінки на платформах станцій метрополітену:

Нагадаємо, ввечері неділі, 9 березня (близько 21:30), на так званій "зеленій" гілці метро в Києві (на Сирецько-Печерській лінії) стався трагічний випадок - загинула людина.

Робота трьох станцій столичного метрополітену була призупинена. Рух поїздів здійснювався на ділянці між станціями "Сирець" та "Харківська".

Дещо пізніше пасажирів попередили, що станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір" відновлять свою роботу лише наступного дня (зранку понеділка, 10 березня).

Спершу повідомлялось, буцімто на станції "Вирлиця" людина впала на колії під потяг. Рятувальники виявили загиблого чоловіка під третім вагоном (приблизно за 70 метрів від платформи), деблокували тіло та підняли на платформу.

Тим часом на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Згодом у прес-службі КМДА розповіли, що трагічний випадок на станції метро "Вирлиця" стався через те, що пасажир "грубо порушив правила користування метрополітеном і несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів, внаслідок чого потрапив під електропоїзд".

Від отриманих травм він загинув на місці.

В цілому до ліквідації наслідків події було залучено близько 20 фахівців різних служб: рятувальників ДСНС, медиків, правоохоронців, працівників метрополітену.

З огляду на це українців і гостей столиці вкотре закликали не порушувати правила користування підземкою: не заходити в тунелі, не пересуватися забороненими зонами та не наражати себе на небезпеку.

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