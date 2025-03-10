Як пасажирам поводитись у метро та що робити при падінні на колії: алгоритм дій
У Київській міській державній адміністрації нагадали про правила безпеки в метрополітені. Пасажирам пояснили, зокрема, як поводитись на платформах станцій, а також у разі падіння на колії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.
Правила поведінки пасажирів у метрополітені
Для того, щоб вберегти власне здоров'я та життя під час користування послугами підземки, пасажирам необхідно завжди пам'ятати основні правила поведінки на платформах станцій метрополітену:
- не заступати за обмежувальну лінію;
- не стояти на краю платформи;
- розміщуватись на платформі рівномірно;
- не створювати скупчення на платформі;
- у випадку падіння особистих речей на колію - не діставати їх самостійно (натомість потрібно звернутися до чергового персоналу станції).
Тим часом алгоритм дій у разі падіння пасажира на колії є таким:
- потрібно негайно повідомити чергового працівника станції - фахівці оперативно знімуть напругу з контактної рейки та допоможуть пасажиру піднятися на платформу;
- вибиратись самостійно не слід, оскільки контактна рейка перебуває під напругою;
- при падінні на колії - під час відсутності поїзда - необхідно встати та рухатися в напрямку слідування поїзда, не назустріч;
- якщо пасажир впав на колії та втратив свідомість, потрібно терміново повідомити працівника станції або ж подати сигнал машиністу поїзда, який прибуває.
Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Нагадаємо, ввечері неділі, 9 березня (близько 21:30), на так званій "зеленій" гілці метро в Києві (на Сирецько-Печерській лінії) стався трагічний випадок - загинула людина.
Робота трьох станцій столичного метрополітену була призупинена. Рух поїздів здійснювався на ділянці між станціями "Сирець" та "Харківська".
Дещо пізніше пасажирів попередили, що станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір" відновлять свою роботу лише наступного дня (зранку понеділка, 10 березня).
Спершу повідомлялось, буцімто на станції "Вирлиця" людина впала на колії під потяг. Рятувальники виявили загиблого чоловіка під третім вагоном (приблизно за 70 метрів від платформи), деблокували тіло та підняли на платформу.
Тим часом на місці події працювала слідчо-оперативна група.
Згодом у прес-службі КМДА розповіли, що трагічний випадок на станції метро "Вирлиця" стався через те, що пасажир "грубо порушив правила користування метрополітеном і несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів, внаслідок чого потрапив під електропоїзд".
Від отриманих травм він загинув на місці.
В цілому до ліквідації наслідків події було залучено близько 20 фахівців різних служб: рятувальників ДСНС, медиків, правоохоронців, працівників метрополітену.
З огляду на це українців і гостей столиці вкотре закликали не порушувати правила користування підземкою: не заходити в тунелі, не пересуватися забороненими зонами та не наражати себе на небезпеку.
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