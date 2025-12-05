Метро Києва рятує від обстрілів: що важливо взяти на ніч і як поводитись під час тривоги

Після повномасштабного вторгнення РФ метрополітен Києва перетворився на надійне укриття, яке рятує життя людей під час регулярних ворожих атак. При цьому кожному потрібно пам'ятати про елементарні правила безпеки та ввічливості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Скільки станцій метро працюють як укриття в Києві

Українцям нагадали, що київський метрополітен - це не лише швидкий транспорт, але й укриття, яке щодня рятує життя людей.

Так, у режимі укриття цілодобово працюють 46 підземних станцій столичної підземки.

"На вхід відкриті всі вестибюлі", - повідомили мешканцям і гостям Києва.

Як укриття в Києві працюють 46 підземних станцій метро (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

У комунальному підприємстві розповіли, що під час повітряних тривог тисячі людей спускаються на станції метро, де працюють працівники підземки:

допомагають зорієнтуватися;

допомагають розміститися;

підтримують у складні моменти.

"Утім важливо, щоб кожен в укритті теж подбав про себе й інших", - додали у прес-службі метрополітену.

Крім того, громадян просять із розумінням ставитись до працівників метро.

"Щоночі, коли рух поїздів зупиняється, більше ніж 700 працівників метрополітену виходять на зміну. Вони виконують технічні та ремонтні роботи, аби вже зранку пасажири їхали безпечно по своїх справах", - поділились із українцями.

Уточнюється, що в цей час:

зупиняється робота ескалаторів для їх технічного обслуговування;

проводять діагностику та ремонт (заміну) рейок;

проводять перевірку електрообладнання та систем безпеки;

оновлюють лакофарбове покриття;

проводять ретельне прибирання станцій тощо.

Також уночі курсують службові мотодрезини, що доставляють спеціалістів і матеріали на місця робіт.

Вночі у підземці - понад 700 працівників метрополітену (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

"Тому просимо із розумінням ставитися до працівників підземки - вони одночасно забезпечують укриття під час тривоги та готують станції до роботи вдень", - наголосили у київському метрополітені.

Що варто мати із собою вночі в метро під час тривоги

Згідно з інформацією КП "Київський метрополітен", перебуваючи вночі в метро під час тривоги, варто мати із собою:

теплі речі;

ковдру;

каремат.

Це зробить перебування на станції у нічний час безпечним і комфортним, оскільки середня температура повітря на станції підземки становить 17-18°C.

Крім того, через наявність тунелів та інших підземних приміщень, там можуть бути протяги.

Ідучи в метро, як в укриття, варто подбати про теплі речі (ілюстрація: facebook.com/kyivmetro)

Не варто забувати також про:

персональні ліки (за необхідності);

пляшку води або термос із теплим напоєм.

Теплі напої можуть вберегти від застуди (ілюстрація: facebook.com/kyivmetro)

Для підтримки чистоти та власного комфорту громадянам радять подбати про наявність гігієнічних засобів - вологих і сухих серветок.

Засоби гігієни можуть стати у нагоді і дорослим, і дітям (ілюстрація: facebook.com/kyivmetro)

Власників домашніх тварин просять брати із собою:

пелюшки;

пакетики.

"Щоб зберігати охайність на станціях і не створювати дискомфорт іншим людям", - пояснили у метрополітені.

Власники тварин повинні не забувати про комфорт інших (ілюстрація: facebook.com/kyivmetro)

Правила безпеки до завершення руху метро

Якщо повітряна тривога почалась перед завершенням руху поїздів (22:30 - 23:30), у КП "Київський метрополітен" просять дотримуватись таких правил:

не розміщуватись у проходах, у зонах руху людей (це заважає пасажирам і може створити ризики під час евакуації);

Використовуючи станцію як укриття, потрібно пам'ятати про тих, хто користується метро як транспортом (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

раціонально використовувати простір (адже укриття - спільне для всіх);

стежити за особистими речами й чистотою (щоб після відбою повітряної тривоги не залишилося загублених предметів або сміття).

"Чергові працівники підкажуть, де менше людей і де можна комфортніше розміститися", - зауважили у прес-службі підземки.

Поведінка кожної людини в укритті має бути етичною (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

Уточнюється, що під час масованих обстрілів на станціях метро укриваються близько 25 000 - 30 000 людей.

Бути взаємно ввічливими потрібно завжди та всюди (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

Про що треба пам'ятати після відновлення руху поїздів

Тим із громадян, хто залишається у підземці після відновлення руху поїздів (з 5:30), потрібно пам'ятати, що коли метро працює як транспорт і тривоги немає, станції не функціонують як укриття.

Крім того, заборонено спати:

на платформах;

на сходах;

у проходах.

"Це небезпечно, перекриває евакуаційні шляхи та заважає пасажирам", - пояснили українцям.

Публікація комунального підприємства (скриншот: facebook.com/kyivmetro)