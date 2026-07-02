Понад 52 тисячі: під час атаки на Київ метро прихистило рекордну кількість людей
У ніч на 2 липня під час масованої ворожої атаки на Київ у метрополітені переховувались рекордні 52 500 людей, серед яких - майже 4 500 дітей. Це найвищий показник за останні роки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Головне:
- Антирекорд безпеки: метрополітен став порятунком для рекордних 52 500 людей, зокрема майже 4 500 дітей.
- Правила нічного перебування: Для ночівлі необхідно прибути на станцію до її закриття на вхід, попередити поліцію або працівників метро та розміститися на платформі.
- Рекомендації для комфорту: містянам радять мати з собою каремати, ковдри, запас води, ліки та засоби для догляду за домашніми тваринами.
- Як уникнути натовпу: за можливості обирати центральні станції, оскільки вони зазвичай менш завантажені, ніж станції у густонаселених житлових масивах.
- Режим роботи: Під час тривог 46 станцій працюють як укриття цілодобово, а вдень метро функціонує у звичному режимі для пасажирських перевезень.
Як працює метро в режимі укриття
На сьогодні 46 підземних станцій продовжують працювати в цілодобовому режимі як укриття. Для доступу громадян відкриті всі без винятку вестибюлі.
Тим, хто планує залишатися на станції на всю ніч, у метрополітені радять:
- прийти на станцію до моменту її закриття на вхід (графік роботи кожної станції можна перевірити на сторінці метрополітену у Facebook);
- обов’язково повідомити працівників станції або поліцію про намір залишитися на ніч;
- спуститися на платформу - там працівники підкажуть найбільш зручне та безпечне місце для розміщення.
Важливо, що вдень, коли повітряна тривога відсутня, пересування станціями здійснюється на загальних умовах.
В ніч на 2 липня у столичному метро переховувалась рекордна кількість людей (фото: КМДА)
Що взяти з собою для комфортної ночівлі
Оскільки середня температура на станціях становить 17-18°C, а через тунелі можуть бути протяги, в адміністрації метрополітену наголошують на необхідності підготуватися заздалегідь.
Що варто мати при собі:
- теплі речі, ковдри та каремати;
- персональні ліки та пляшку питної води;
- засоби гігієни (серветки);
- для власників домашніх тварин - пелюшки та пакетики для прибирання.
Порада для уникнення натовпу
У комунальному підприємстві звертають увагу: найбільш завантаженими під час тривог зазвичай є станції у великих житлових масивах. Водночас на центральних станціях людей у такі моменти менше. Тому, якщо дозволяє безпекова ситуація та час, містян просять обирати менш завантажені локації.
У метрополітені також закликають з розумінням ставитися до персоналу. Саме ці люди забезпечують безперебійну роботу станцій в умовах війни, одночасно готуючи підземку до повноцінної роботи для пасажирів удень.
Атака на Київ 2 липня
У ніч проти 2 липня РФ здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Ворог одночасно застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.
Внаслідок атаки пошкоджено більш як 30 локацій майже в усіх районах столиці. Найбільше постраждав Дарницький район, там зруйновано частину дев'ятиперхівки. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, медзаклад, підстанція екстреної меддопомоги, готель і низка інших об'єктів. Близько 90 людей отримали поранення, 20 - загинули.