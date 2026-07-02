Понад 52 тисячі: під час атаки на Київ метро прихистило рекордну кількість людей

У ніч на 2 липня під час масованої ворожої атаки на Київ у метрополітені переховувались рекордні 52 500 людей, серед яких - майже 4 500 дітей. Це найвищий показник за останні роки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Головне: Антирекорд безпеки: метрополітен став порятунком для рекордних 52 500 людей, зокрема майже 4 500 дітей.

метрополітен став порятунком для рекордних 52 500 людей, зокрема майже 4 500 дітей. Правила нічного перебування: Для ночівлі необхідно прибути на станцію до її закриття на вхід, попередити поліцію або працівників метро та розміститися на платформі.

Для ночівлі необхідно прибути на станцію до її закриття на вхід, попередити поліцію або працівників метро та розміститися на платформі. Рекомендації для комфорту: містянам радять мати з собою каремати, ковдри, запас води, ліки та засоби для догляду за домашніми тваринами.

містянам радять мати з собою каремати, ковдри, запас води, ліки та засоби для догляду за домашніми тваринами. Як уникнути натовпу: за можливості обирати центральні станції, оскільки вони зазвичай менш завантажені, ніж станції у густонаселених житлових масивах.

за можливості обирати центральні станції, оскільки вони зазвичай менш завантажені, ніж станції у густонаселених житлових масивах. Режим роботи: Під час тривог 46 станцій працюють як укриття цілодобово, а вдень метро функціонує у звичному режимі для пасажирських перевезень.

Як працює метро в режимі укриття

На сьогодні 46 підземних станцій продовжують працювати в цілодобовому режимі як укриття. Для доступу громадян відкриті всі без винятку вестибюлі.

Тим, хто планує залишатися на станції на всю ніч, у метрополітені радять:

прийти на станцію до моменту її закриття на вхід (графік роботи кожної станції можна перевірити на сторінці метрополітену у Facebook);

обов’язково повідомити працівників станції або поліцію про намір залишитися на ніч;

спуститися на платформу - там працівники підкажуть найбільш зручне та безпечне місце для розміщення.

Важливо, що вдень, коли повітряна тривога відсутня, пересування станціями здійснюється на загальних умовах.

В ніч на 2 липня у столичному метро переховувалась рекордна кількість людей (фото: КМДА)

Що взяти з собою для комфортної ночівлі

Оскільки середня температура на станціях становить 17-18°C, а через тунелі можуть бути протяги, в адміністрації метрополітену наголошують на необхідності підготуватися заздалегідь.

Що варто мати при собі:

теплі речі, ковдри та каремати;

персональні ліки та пляшку питної води;

засоби гігієни (серветки);

для власників домашніх тварин - пелюшки та пакетики для прибирання.

Порада для уникнення натовпу

У комунальному підприємстві звертають увагу: найбільш завантаженими під час тривог зазвичай є станції у великих житлових масивах. Водночас на центральних станціях людей у такі моменти менше. Тому, якщо дозволяє безпекова ситуація та час, містян просять обирати менш завантажені локації.

У метрополітені також закликають з розумінням ставитися до персоналу. Саме ці люди забезпечують безперебійну роботу станцій в умовах війни, одночасно готуючи підземку до повноцінної роботи для пасажирів удень.