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Понад 52 тисячі: під час атаки на Київ метро прихистило рекордну кількість людей

15:39 02.07.2026 Чт
3 хв
У метрополітені нагадали правила перебування в укритті. Що треба знати усім?
aimg Василина Копитко
Понад 52 тисячі: під час атаки на Київ метро прихистило рекордну кількість людей У Києві 46 підземних станцій працюють як укриття під час тривог (фото: КМДА)
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У ніч на 2 липня під час масованої ворожої атаки на Київ у метрополітені переховувались рекордні 52 500 людей, серед яких - майже 4 500 дітей. Це найвищий показник за останні роки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Головне:

  • Антирекорд безпеки: метрополітен став порятунком для рекордних 52 500 людей, зокрема майже 4 500 дітей.
  • Правила нічного перебування: Для ночівлі необхідно прибути на станцію до її закриття на вхід, попередити поліцію або працівників метро та розміститися на платформі.
  • Рекомендації для комфорту: містянам радять мати з собою каремати, ковдри, запас води, ліки та засоби для догляду за домашніми тваринами.
  • Як уникнути натовпу: за можливості обирати центральні станції, оскільки вони зазвичай менш завантажені, ніж станції у густонаселених житлових масивах.
  • Режим роботи: Під час тривог 46 станцій працюють як укриття цілодобово, а вдень метро функціонує у звичному режимі для пасажирських перевезень.

Як працює метро в режимі укриття

На сьогодні 46 підземних станцій продовжують працювати в цілодобовому режимі як укриття. Для доступу громадян відкриті всі без винятку вестибюлі.

Тим, хто планує залишатися на станції на всю ніч, у метрополітені радять:

  • прийти на станцію до моменту її закриття на вхід (графік роботи кожної станції можна перевірити на сторінці метрополітену у Facebook);
  • обов’язково повідомити працівників станції або поліцію про намір залишитися на ніч;
  • спуститися на платформу - там працівники підкажуть найбільш зручне та безпечне місце для розміщення.

Важливо, що вдень, коли повітряна тривога відсутня, пересування станціями здійснюється на загальних умовах.

Понад 52 тисячі: під час атаки на Київ метро прихистило рекордну кількість людейПонад 52 тисячі: під час атаки на Київ метро прихистило рекордну кількість людейВ ніч на 2 липня у столичному метро переховувалась рекордна кількість людей (фото: КМДА)

Що взяти з собою для комфортної ночівлі

Оскільки середня температура на станціях становить 17-18°C, а через тунелі можуть бути протяги, в адміністрації метрополітену наголошують на необхідності підготуватися заздалегідь.

Що варто мати при собі:

  • теплі речі, ковдри та каремати;
  • персональні ліки та пляшку питної води;
  • засоби гігієни (серветки);
  • для власників домашніх тварин - пелюшки та пакетики для прибирання.
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Порада для уникнення натовпу

У комунальному підприємстві звертають увагу: найбільш завантаженими під час тривог зазвичай є станції у великих житлових масивах. Водночас на центральних станціях людей у такі моменти менше. Тому, якщо дозволяє безпекова ситуація та час, містян просять обирати менш завантажені локації.

У метрополітені також закликають з розумінням ставитися до персоналу. Саме ці люди забезпечують безперебійну роботу станцій в умовах війни, одночасно готуючи підземку до повноцінної роботи для пасажирів удень.

Атака на Київ 2 липня

У ніч проти 2 липня РФ здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Ворог одночасно застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

Внаслідок атаки пошкоджено більш як 30 локацій майже в усіх районах столиці. Найбільше постраждав Дарницький район, там зруйновано частину дев'ятиперхівки. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, медзаклад, підстанція екстреної меддопомоги, готель і низка інших об'єктів. Близько 90 людей отримали поранення, 20 - загинули.

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