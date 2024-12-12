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Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Четвер 12 грудня 2024 14:12
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Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото) Нещодавно в метро Києва замінили частину зношеної рейки (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)
Автор: Ірина Костенко

Поточні роботи з утримання тунелів, рейок, контактних мереж та іншого обладнання у метрополітені Києва тривають безперервно. Щоночі до цього процесу залучають близько 400 працівників профільної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Діагностика та заміна рейок у метро Києва

Заміна рейок - один із важливих етапів утримання колійної інфраструктури.

При цьому роботи виконують винятково в нічний час - коли рух поїздів зупиняють і знімають напругу з контактної рейки.

Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Ремонтні роботи в метро виконують вночі (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

У КП розповіли, що спеціалісти підземки виконують діагностику і, за необхідності, заміну рейок регулярно, оскільки це необхідно для підтримки належного стану інфраструктури метрополітену.

Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Заміну рейок у метро виконують за потреби (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

Так, нещодавно було замінено частину зношеної рейки на перегоні між станціями "Майдан Незалежності" - "Площа Українських Героїв".

Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Заміна частини зношеної рейки (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

"Нині фахівці столичного метро встановлювали 25-метрову рейку вагою майже 1 300 кг", - зауважили у "Київському метрополітені".

Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Рейки важать чимало (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

Українцям показали також роботу дефектоскопа - спеціального обладнання, яке використовують для діагностики стану рейок.

Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Обладнання для діагностики стану рейок (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

"За допомогою дефектоскопа фахівці контролюють стан рейок, виявляючи дефекти на ранніх стадіях. Це дає можливість вчасно провести ремонт або заміну рейкового полотна", - пояснили у комунальному підприємстві.

Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Робота дефектоскопа (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

Уточнюється, що впродовж нічної зміни одна бригада проводить діагностику близько трьох кілометрів колій.

В цілому ж у метрополітені щоночі працює кілька бригад дефектоскопістів на кожній лінії.

Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Допис КП "Київський метрополітен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Нагадаємо, раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, коли у столиці мають побудувати метро на Виноградар. Водночас він зауважив, що остаточні терміни завершення робіт залежатимуть від фінансування.

Читайте також, що мер Києва Віталій Кличко розповів про метро на Троєщину.

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