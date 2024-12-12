Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Поточні роботи з утримання тунелів, рейок, контактних мереж та іншого обладнання у метрополітені Києва тривають безперервно. Щоночі до цього процесу залучають близько 400 працівників профільної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Діагностика та заміна рейок у метро Києва

Заміна рейок - один із важливих етапів утримання колійної інфраструктури.

При цьому роботи виконують винятково в нічний час - коли рух поїздів зупиняють і знімають напругу з контактної рейки.

Ремонтні роботи в метро виконують вночі (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

У КП розповіли, що спеціалісти підземки виконують діагностику і, за необхідності, заміну рейок регулярно, оскільки це необхідно для підтримки належного стану інфраструктури метрополітену.

Заміну рейок у метро виконують за потреби (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

Так, нещодавно було замінено частину зношеної рейки на перегоні між станціями "Майдан Незалежності" - "Площа Українських Героїв".

Заміна частини зношеної рейки (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

"Нині фахівці столичного метро встановлювали 25-метрову рейку вагою майже 1 300 кг", - зауважили у "Київському метрополітені".

Рейки важать чимало (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

Українцям показали також роботу дефектоскопа - спеціального обладнання, яке використовують для діагностики стану рейок.

Обладнання для діагностики стану рейок (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

"За допомогою дефектоскопа фахівці контролюють стан рейок, виявляючи дефекти на ранніх стадіях. Це дає можливість вчасно провести ремонт або заміну рейкового полотна", - пояснили у комунальному підприємстві.

Робота дефектоскопа (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)

Уточнюється, що впродовж нічної зміни одна бригада проводить діагностику близько трьох кілометрів колій.

В цілому ж у метрополітені щоночі працює кілька бригад дефектоскопістів на кожній лінії.

Допис КП "Київський метрополітен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)