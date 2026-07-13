Почему поезда метро Киева не оставляют на станциях в ночную тревогу: официальный ответ

Главное: Почему поезда не "ночуют" возле пассажиров : ночью работники коммунального предприятия ремонтируют и обслуживают инфраструктуру и оборудование столичной подземки.

: ночью работники коммунального предприятия ремонтируют и обслуживают инфраструктуру и оборудование столичной подземки. Чем мешают вагоны на станциях : ночные работы требуют полного снятия напряжения с контактного рельса и отсутствия поездов, поскольку по тоннелям курсирует специальный хозяйственный транспорт (мотодрезины).

: ночные работы требуют полного снятия напряжения с контактного рельса и отсутствия поездов, поскольку по тоннелям курсирует специальный хозяйственный транспорт (мотодрезины). Масштабы работ : каждую ночь инфраструктуру метро готовят к новому дню почти 700 специалистов.

: каждую ночь инфраструктуру метро готовят к новому дню почти 700 специалистов. Что именно ремонтируют : проводят обслуживание путей (замена рельсов, шпал, стрелочных переводов), дефектоскопию, а также уход за тоннельными сооружениями и системами связи.

: проводят обслуживание путей (замена рельсов, шпал, стрелочных переводов), дефектоскопию, а также уход за тоннельными сооружениями и системами связи. Результаты полугодия: с начала 2026 года специалисты заменили более 1,7 км рельсовой нити и более 1,1 тысяч шпал.

Как работает метрополитен Киева днем и ночью

В КГГА напомнили (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевский метрополитен"), что столичная подземка работает круглосуточно.

Днем метро обеспечивает перевозку пассажиров.

Тем временем ночью, когда можно снять напряжение 825 В с контактного рельса, почти 700 работников ремонтируют и обслуживают:

инфраструктуру;

оборудование.

"Именно в это время проводят большинство ремонтов, от которых напрямую зависит безопасность движения поездов", - объяснили гражданам.

Каждую ночь почти 700 работников обслуживают, ремонтируют и готовят инфраструктуру метро к новому дню (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Какие виды работ - самые важные и сложные

Одним из самых важных и одновременно самых сложных видов работ является обслуживание и ремонт путей и тоннельных сооружений.

"Что возможно только ночью, когда отсутствует движение пассажирских поездов", - уточнили в КГГА.

Сообщается, что специалисты профильных служб каждую ночь заменяют рельсы, шпалы, стрелочные переводы и другие элементы путевого хозяйства.

Также продолжаются работы по содержанию туннельных сооружений.

"В частности специалисты осматривают и обследуют своды, ликвидируют течи и мокрые пятна, проверяют габариты искусственных сооружений и т.п.", - рассказали украинцам.

Во время технологического ночного "окна" проводят также дефектоскопию рельсов - чтобы контролировать техническое состояние и своевременно выявлять возможные повреждения рельсов.

Уточняется, что за одну ночную смену бригада проверяет около 3 км пути.

Одни из основных работ - это обслуживание путей (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Кроме работ на путях, в ночное время:

обслуживают системы сигнализации, связи и безопасности (расположенные в туннелях);

ремонтируют и заменяют оборудование систем электроснабжения и других инженерных сетей.

Как доставляют необходимые материалы и оборудование

В КП "Киевский метрополитен" рассказали, что для выполнения вышеупомянутых работ ночью по путям движется технологический транспорт - для доставки необходимого оборудования, инструментов, материалов, а также рельсов и шпал.

Для доставки оборудования, инструментов, материалов, рельсов и шпал используют хозяйственный транспорт - мотодрезины (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Этот транспорт каждую ночь:

курсирует по всем туннелям подземки;

обеспечивает важную логистику от производственных цехов до непосредственного места выполнения работ.

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Почему поезда метро не остаются ночью на станциях

Жителям и гостям столицы сообщили, что проведение всех необходимых в метрополитене работ требует:

снятия напряжения с контактного рельса;

полного отсутствия движения поездов;

использования технологического транспорта (мотодрезины).

Именно поэтому в ночное время подвижной состав не размещают на путях станций метро.

Результаты работы специалистов метро в этом году

Сообщается, что в целом за первое полугодие 2026 года специалисты "Киевского метрополитена" заменили:

1705 метров рельсовой нити;

1136 деревянных шпал;

335 переводных брусьев;

212 полушпалков;

195 подложек типа "метро".

Ночью происходит замена рельсов, шпал, стрелочных переводов и других элементов строения путей (инфографика: kyivcity.gov.ua)

В заключение в КГГА отметили, что большинство этих работ, которые гарантируют безопасную и бесперебойную работу подземки, остаются незаметными для пассажиров.

Большинство ночных работ пассажиры не видят (инфографика: kyivcity.gov.ua)

"Каждую ночь специалисты "Киевского метрополитена" готовят инфраструктуру к новому рабочему дню, чтобы уже утром поезда снова вышли на линию и безопасно перевозили пассажиров", - подытожили в пресс-службе городской госадминистрации.