Почему поезда метро Киева не оставляют на станциях в ночную тревогу: официальный ответ

Во время войны метрополитен Киева превратился в надежное укрытие для тысяч людей, поэтому некоторые удивляются, почему поезда не остаются на станциях ночью. Для этого важно понять, что происходит в столичной подземке, пока город спит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА напомнили (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевский метрополитен"), что столичная подземка работает круглосуточно.
Днем метро обеспечивает перевозку пассажиров.
Тем временем ночью, когда можно снять напряжение 825 В с контактного рельса, почти 700 работников ремонтируют и обслуживают:
"Именно в это время проводят большинство ремонтов, от которых напрямую зависит безопасность движения поездов", - объяснили гражданам.
Одним из самых важных и одновременно самых сложных видов работ является обслуживание и ремонт путей и тоннельных сооружений.
"Что возможно только ночью, когда отсутствует движение пассажирских поездов", - уточнили в КГГА.
Сообщается, что специалисты профильных служб каждую ночь заменяют рельсы, шпалы, стрелочные переводы и другие элементы путевого хозяйства.
Также продолжаются работы по содержанию туннельных сооружений.
"В частности специалисты осматривают и обследуют своды, ликвидируют течи и мокрые пятна, проверяют габариты искусственных сооружений и т.п.", - рассказали украинцам.
Во время технологического ночного "окна" проводят также дефектоскопию рельсов - чтобы контролировать техническое состояние и своевременно выявлять возможные повреждения рельсов.
Уточняется, что за одну ночную смену бригада проверяет около 3 км пути.
Кроме работ на путях, в ночное время:
В КП "Киевский метрополитен" рассказали, что для выполнения вышеупомянутых работ ночью по путям движется технологический транспорт - для доставки необходимого оборудования, инструментов, материалов, а также рельсов и шпал.
Этот транспорт каждую ночь:
Жителям и гостям столицы сообщили, что проведение всех необходимых в метрополитене работ требует:
Именно поэтому в ночное время подвижной состав не размещают на путях станций метро.
Сообщается, что в целом за первое полугодие 2026 года специалисты "Киевского метрополитена" заменили:
В заключение в КГГА отметили, что большинство этих работ, которые гарантируют безопасную и бесперебойную работу подземки, остаются незаметными для пассажиров.
"Каждую ночь специалисты "Киевского метрополитена" готовят инфраструктуру к новому рабочему дню, чтобы уже утром поезда снова вышли на линию и безопасно перевозили пассажиров", - подытожили в пресс-службе городской госадминистрации.
Напомним, ранее мы рассказывали, что поезда метро в Киеве предлагают оставлять на станциях во время атак РФ.
Кроме того, мы объясняли, могут ли открыть в столичном метро туалеты для граждан.
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