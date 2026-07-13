Чому потяги метро Києва не залишають на станціях в нічну тривогу: офіційна відповідь
Під час війни метрополітен Києва перетворився на надійне укриття для тисяч людей, тож дехто дивується, чому поїзди не залишаються на станціях вночі. Для цього важливо зрозуміти, що відбувається у столичній підземці, допоки місто спить.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Чому поїзди не "ночують" біля пасажирів: вночі працівники комунального підприємства ремонтують та обслуговують інфраструктуру й обладнання столичної підземки.
- Чим заважають вагони на станціях: нічні роботи потребують повного зняття напруги з контактної рейки та відсутності поїздів, оскільки тунелями курсує спеціальний господарський транспорт (мотодрезини).
- Масштаби робіт: щоночі інфраструктуру метро готують до нового дня майже 700 спеціалістів.
- Що саме ремонтують: проводять обслуговування колій (заміна рейок, шпал, стрілочних переводів), дефектоскопію, а також догляд за тунельними спорудами та системами зв'язку.
- Результати півріччя: з початку 2026 року фахівці замінили понад 1,7 км рейкової нитки та понад 1,1 тисячі шпал.
Як працює метрополітен Києва вдень і вночі
У КМДА нагадали (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київський метрополітен"), що столична підземка працює цілодобово.
Вдень метро забезпечує перевезення пасажирів.
Тим часом вночі, коли можна зняти напругу 825 В із контактної рейки, майже 700 працівників ремонтують та обслуговують:
- інфраструктуру;
- обладнання.
"Саме в цей час проводять більшість ремонтів, від яких безпосередньо залежить безпека руху поїздів", - пояснили громадянам.
Щоночі майже 700 працівників обслуговують, ремонтують і готують інфраструктуру метро до нового дня (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Які види робіт - найважливіші та найскладніші
Одним із найважливіших і водночас найскладніших видів робіт є обслуговування та ремонт колій і тунельних споруд.
"Що можливо винятково вночі, коли відсутній рух пасажирських поїздів", - уточнили у КМДА.
Повідомляється, що фахівці профільних служб кожної ночі замінюють рейки, шпали, стрілочні переводи та інші елементи колійного господарства.
Також тривають роботи з утримання тунельних споруд.
"Зокрема фахівці оглядають і обстежують склепіння, ліквідовують течі та мокрі плями, перевіряють габарити штучних споруд тощо", - розповіли українцям.
Під час технологічного нічного "вікна" проводять також дефектоскопію рейок - щоб контролювати технічний стан і своєчасно виявляти можливі пошкодження рейок.
Уточнюється, що за одну нічну зміну бригада перевіряє близько 3 км колії.
Одні з основних робіт - це обслуговування колій (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Крім робіт на коліях, у нічний час:
- обслуговують системи сигналізації, зв'язку та безпеки (що розташовані в тунелях);
- ремонтують і замінюють обладнання систем електропостачання та інших інженерних мереж.
Як доставляють необхідні матеріали й обладнання
У КП "Київський метрополітен" розповіли, що для виконання вищезазначених робіт вночі коліями рухається технологічний транспорт - для доставки необхідного обладнання, інструментів, матеріалів, а також рейок і шпал.
Для доставки обладнання, інструментів, матеріалів, рейок і шпал використовують господарський транспорт - мотодрезини (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Зазначається, що цей транспорт щоночі:
- курсує всіма тунелями підземки;
- забезпечує важливу логістику від виробничих цехів до безпосереднього місця виконання робіт.
Чому поїзди метро не залишаються вночі на станціях
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що проведення всіх необхідних у метрополітені робіт потребує:
- зняття напруги з контактної рейки;
- повної відсутності руху поїздів;
- використання технологічного транспорту (мотодрезини).
Саме тому в нічний час рухомий склад не розміщують на коліях станцій метро.
Результати роботи фахівців метро цього року
Повідомляється, що в цілому за перше півріччя 2026 року фахівці "Київського метрополітену" замінили:
- 1 705 метрів рейкової нитки;
- 1 136 дерев'яних шпал;
- 335 перевідних брусів;
- 212 напівшпалків;
- 195 підкладок типу "метро".
Вночі відбувається заміна рейок, шпал, стрілочних переводів та інших елементів будови колій (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у КМДА зауважили, що більшість цих робіт, які гарантують безпечну та безперебійну роботу підземки, лишається непомітною для пасажирів.
Більшість нічних робіт пасажири не бачать (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
"Щоночі фахівці "Київського метрополітену" готують інфраструктуру до нового робочого дня, щоб уже зранку поїзди знову вийшли на лінію та безпечно перевозили пасажирів", - підсумували у прес-службі міської держадміністрації.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потяги метро в Києві пропонують залишати на станціях під час атак РФ.
Крім того, ми пояснювали, чи можуть відкрити у столичному метро вбиральні для громадян.
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