Почему поезда метро Киева не оставляют на станциях в ночную тревогу: официальный ответ
Во время войны метрополитен Киева превратился в надежное укрытие для тысяч людей, поэтому некоторые удивляются, почему поезда не остаются на станциях ночью. Для этого важно понять, что происходит в столичной подземке, пока город спит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Почему поезда не "ночуют" возле пассажиров: ночью работники коммунального предприятия ремонтируют и обслуживают инфраструктуру и оборудование столичной подземки.
- Чем мешают вагоны на станциях: ночные работы требуют полного снятия напряжения с контактного рельса и отсутствия поездов, поскольку по тоннелям курсирует специальный хозяйственный транспорт (мотодрезины).
- Масштабы работ: каждую ночь инфраструктуру метро готовят к новому дню почти 700 специалистов.
- Что именно ремонтируют: проводят обслуживание путей (замена рельсов, шпал, стрелочных переводов), дефектоскопию, а также уход за тоннельными сооружениями и системами связи.
- Результаты полугодия: с начала 2026 года специалисты заменили более 1,7 км рельсовой нити и более 1,1 тысяч шпал.
Как работает метрополитен Киева днем и ночью
В КГГА напомнили (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевский метрополитен"), что столичная подземка работает круглосуточно.
Днем метро обеспечивает перевозку пассажиров.
Тем временем ночью, когда можно снять напряжение 825 В с контактного рельса, почти 700 работников ремонтируют и обслуживают:
- инфраструктуру;
- оборудование.
"Именно в это время проводят большинство ремонтов, от которых напрямую зависит безопасность движения поездов", - объяснили гражданам.
Каждую ночь почти 700 работников обслуживают, ремонтируют и готовят инфраструктуру метро к новому дню (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Какие виды работ - самые важные и сложные
Одним из самых важных и одновременно самых сложных видов работ является обслуживание и ремонт путей и тоннельных сооружений.
"Что возможно только ночью, когда отсутствует движение пассажирских поездов", - уточнили в КГГА.
Сообщается, что специалисты профильных служб каждую ночь заменяют рельсы, шпалы, стрелочные переводы и другие элементы путевого хозяйства.
Также продолжаются работы по содержанию туннельных сооружений.
"В частности специалисты осматривают и обследуют своды, ликвидируют течи и мокрые пятна, проверяют габариты искусственных сооружений и т.п.", - рассказали украинцам.
Во время технологического ночного "окна" проводят также дефектоскопию рельсов - чтобы контролировать техническое состояние и своевременно выявлять возможные повреждения рельсов.
Уточняется, что за одну ночную смену бригада проверяет около 3 км пути.
Одни из основных работ - это обслуживание путей (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Кроме работ на путях, в ночное время:
- обслуживают системы сигнализации, связи и безопасности (расположенные в туннелях);
- ремонтируют и заменяют оборудование систем электроснабжения и других инженерных сетей.
Как доставляют необходимые материалы и оборудование
В КП "Киевский метрополитен" рассказали, что для выполнения вышеупомянутых работ ночью по путям движется технологический транспорт - для доставки необходимого оборудования, инструментов, материалов, а также рельсов и шпал.
Для доставки оборудования, инструментов, материалов, рельсов и шпал используют хозяйственный транспорт - мотодрезины (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Этот транспорт каждую ночь:
- курсирует по всем туннелям подземки;
- обеспечивает важную логистику от производственных цехов до непосредственного места выполнения работ.
Почему поезда метро не остаются ночью на станциях
Жителям и гостям столицы сообщили, что проведение всех необходимых в метрополитене работ требует:
- снятия напряжения с контактного рельса;
- полного отсутствия движения поездов;
- использования технологического транспорта (мотодрезины).
Именно поэтому в ночное время подвижной состав не размещают на путях станций метро.
Результаты работы специалистов метро в этом году
Сообщается, что в целом за первое полугодие 2026 года специалисты "Киевского метрополитена" заменили:
- 1705 метров рельсовой нити;
- 1136 деревянных шпал;
- 335 переводных брусьев;
- 212 полушпалков;
- 195 подложек типа "метро".
Ночью происходит замена рельсов, шпал, стрелочных переводов и других элементов строения путей (инфографика: kyivcity.gov.ua)
В заключение в КГГА отметили, что большинство этих работ, которые гарантируют безопасную и бесперебойную работу подземки, остаются незаметными для пассажиров.
Большинство ночных работ пассажиры не видят (инфографика: kyivcity.gov.ua)
"Каждую ночь специалисты "Киевского метрополитена" готовят инфраструктуру к новому рабочему дню, чтобы уже утром поезда снова вышли на линию и безопасно перевозили пассажиров", - подытожили в пресс-службе городской госадминистрации.
Напомним, ранее мы рассказывали, что поезда метро в Киеве предлагают оставлять на станциях во время атак РФ.
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