СБС вгатили по 15 російських суднах і 9 енерговузлах (відео)

Вночі 13 липня бійці Сил безпілотних систем уразили 15 суден "тіньового флоту" РФ. Ба більше, під удари потрапили російські енерговузли на ТОТ і ворожа ППО.

Про це заявив командучач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"15 суден за ніч. 105 суден за 8 діб відпрацьовано Птахами СБС.

Операція "МоЛоЧКа" триватиме до занесення тіньового флоту рф у Червону книгу Азовського моря. Наразі - 105 жовтих та червоних карток, чвертьфінали проведено…", - заявив "Мадяр".

За його словами, минулої ночі Сили безпілотних систем вполювали:

сім танкерів,

п'ять суховантажів,

один пором,

два буксира.

Також командувач СБС уточнив, що в період 6-13 липня під удари його бійців потрапили вже 105 ворожих плавзасобів.

"Перевалочна інфраструктура півострову отримує жало щоночі, рух протокою припинено, вивантаження обмежено до мінімуму", - наголосив "Мадяр".

Також він оголосив нові результати операції "Кримський рубильник off". Як виявилося, протягом 12-13 липня у Криму та решті окупованих територій уражено 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності.

Ба більше, атаковано стратегічний Пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з РФ "Крим". Це сталося вдруге за 48 годин.

"Впольовано 4 елементи ППО. Знищено пускову установку С-400 "Тріумф", ЗРК "Тор" та 2 комплекси РЛС", - додав "Мадяр".

Також минулої доби бійці СБС у тактичній глибині всього фронту уразили 1725 унікальних цілей ворога.