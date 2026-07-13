СБС вгатили по 15 російських суднах і 9 енерговузлах (відео)
Вночі 13 липня бійці Сил безпілотних систем уразили 15 суден "тіньового флоту" РФ. Ба більше, під удари потрапили російські енерговузли на ТОТ і ворожа ППО.
Про це заявив командучач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"15 суден за ніч. 105 суден за 8 діб відпрацьовано Птахами СБС.
Операція "МоЛоЧКа" триватиме до занесення тіньового флоту рф у Червону книгу Азовського моря. Наразі - 105 жовтих та червоних карток, чвертьфінали проведено…", - заявив "Мадяр".
За його словами, минулої ночі Сили безпілотних систем вполювали:
- сім танкерів,
- п'ять суховантажів,
- один пором,
- два буксира.
Також командувач СБС уточнив, що в період 6-13 липня під удари його бійців потрапили вже 105 ворожих плавзасобів.
"Перевалочна інфраструктура півострову отримує жало щоночі, рух протокою припинено, вивантаження обмежено до мінімуму", - наголосив "Мадяр".
Також він оголосив нові результати операції "Кримський рубильник off". Як виявилося, протягом 12-13 липня у Криму та решті окупованих територій уражено 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності.
Ба більше, атаковано стратегічний Пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з РФ "Крим". Це сталося вдруге за 48 годин.
"Впольовано 4 елементи ППО. Знищено пускову установку С-400 "Тріумф", ЗРК "Тор" та 2 комплекси РЛС", - додав "Мадяр".
Також минулої доби бійці СБС у тактичній глибині всього фронту уразили 1725 унікальних цілей ворога.
Раніше РБК-Україна писало, скільки російських загарбників воїни СБС встигли ліквідувати та поранити 12 липня.
Окрім того, ми повідомляли нові результати 40-денної операції СБУ.
Також стало відомо, як за одну ніч було уражено 14 суден "тіньового флоту" РФ.