Главная » Жизнь » Образование

Введут ли в Украине зимнее поступление в университеты? В МОН объяснили, что может измениться

Суббота 01 ноября 2025 09:20
Введут ли в Украине зимнее поступление в университеты? В МОН объяснили, что может измениться Вопрос зимней вступительной кампании в Украине еще окончательно не решен (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Задач и настоящих вызовов в высшем образовании в Украине сегодня очень много. Но самое главное - удержать людей, сохранить человеческий потенциал и поддержать сильные университеты (или же усилить те, которые в этом нуждаются). Одна из идей - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший ректор Мариупольского государственного университета и ныне заместитель министра по высшему образованию Николай Трофименко.

Кому и чем поможет зимняя вступительная кампания

По словам эксперта, введение зимней вступительной кампании для абитуриентов даст возможность качественно подготовиться к сдаче национального мультипредметного теста (НМТ).

"Особенно студентам льготных категорий и молодежи, которая приезжает и эвакуируется с временно оккупированных территорий, но не успевает поступить в университет в рамках общей вступительной кампании", - отметил Трофименко.

Он объяснил, что "для них будет возможность в университете, за счет государства, со стипендиальным обеспечением и с обеспечением общежития":

  • учиться на подготовительном отделении;
  • подготовиться к сдаче НМТ.

"Возможно, студент сразу будет выбирать университет и в том университете готовиться к сдаче НМТ. И потом - поступать на первый курс. Это будет его нулевой курс", - добавил заместитель министра.

Как может "работать" нововведение на практике

Трофименко рассказал, что на практике изменения могут выглядеть так: "На подготовительном отделении поступающий, скажем, с временно оккупированной территории, выбирает ЗВО, поселяется в общежитие, адаптируется, получает стипендию, ходит на занятия и готовится к сдаче НМТ".

"Также в университете, который выбрал студент как нулевой курс, он может получить до 15 дополнительных баллов при поступлении", - сообщил чиновник.

Он объяснил, что это - дополнительный бонус, который добавляется в конкурсный балл.

"И молодой человек будет иметь больше шансов получить бюджетное место и стать первокурсником именно в выбранном заранее вузе", - добавил специалист.

В то же время он отметил, что "эти баллы не будут работать в других университетах" - только в том, который был выбран заранее.

Однако в целом, в рамках вступительной кампании, человек - свободен в своем выборе.

"Это можно считать одной из форм интеграции и вовлечения в студенческую жизнь и в среду. Когда государство берет и "проводит" будущего студента от подготовки к поступлению, обеспечивая его жильем и стипендией", - подчеркнул Трофименко.

В завершение он отметил, что это - то, что предлагает Министерство образования и науки Украины.

"Окончательное решение еще должно быть принято. Мы предложили свое видение и ждем его утверждения", - подытожил чиновник.

Напомним, в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.

Он объяснил, что такое нововведение позволит украинцам не ждать целый год, если по каким-либо причинам они не смогли поступить во время летней кампании.

Несколько позже - в начале сентября - директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что "пока о введении зимней вступительной кампании в Украине речь не идет".

Вместе с тем она отметила, что УЦОКО вместе с Министерством образования и науки Украины "изучает этот вопрос" по поручению правительства.

Между тем министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что МОН предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ) - так называемый "нулевой курс".

Читайте также об итогах вступительной кампании в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования 2025 года (сколько студентов зачислили в колледжи и вузы).

