Чи витримають мости Києва удари РФ і що буде, якщо "розрізати" ванти: експерт оцінив ризики
Якщо росіяни поставлять собі за мету суттєво пошкодити кожен міст у Києві, далі має виникнути питання доцільності - чого вони цим досягнуть.
Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.
Наскільки прицільно б'є РФ по мостах
"Насправді мене досі шокує, як ворог може так прицільно бити", - визнав фахівець.
Він пояснив, що "потрапити у конкретне сполучення - де балка лежить на опорі - дуже складно навіть для сучасної зброї".
"Можливо, дійсно росіяни мають ретранслятори, як заявляють деякі наші експерти", - зауважив Беспалов.
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Чи зруйнується міст, якщо "розрізати" ванти
"Навіть якщо ворогу вдастья "розрізати" ванти (троси), це не обов'язково означає, що міст зруйнований", - наголосив експерт.
Він пояснив, що "у вантових мостів - є певні запаси".
Тобто "навіть якщо всі троси пошкоджені, міст фактично можна зробити балковим".
Якщо поставити додаткові опори в Дніпро.
"Це те, що зараз роблять із мостом Метро. Так такі опори підтримують арку", - пояснив Беспалов.
Інший приклад, який він навів - Подільський міст, який "раніше був на опорах, а зараз висить на вантах".
"Також, за необхідності, подібні опори можна поставити і під Південний міст", - зауважив спеціаліст.
Це, за його словами, "звузить суднохідну частину (річки, - Ред.), але дозволить конструкції триматися".
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Навіщо насправді ворог атакує столичні мости
"Якщо росіяни поставлять собі за мету суттєво пошкодити кожен міст, то, думаю, у них є розуміння, скільки треба витратити ракет. Але далі для них має виникнути питання доцільності: чого вони досягнуть", - розповів Беспалов.
Він додав, що в цілому не називав би це "атаками".
"Це - терористичні акти. Бо атака має якийсь військовий сенс, а мости - це не військовий об'єкт", - пояснив експерт.
На його думку, насправді "у росіян немає на меті зруйнувати міст".
"Вони розуміють, що кількома шахедами такі мости не знищать", - наголосив Беспалов.
Тому реальні цілі, за його словами:
- паралізувати рух;
- налякати населення;
- зробити так, щоб українці обстежували і закривали мости, не користувалися ними.
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"Їм для цього не обов'язково перерізати ванти - достатньо бити в певних точках мосту. І це битиме по транспортній системі, а як наслідок - по економіці", - констатував фахівець.
Насамкінець він нагадав, що "транспорт відіграє велику роль у спроможності бізнесу працювати, створювати валовий регіональний продукт і платити податки".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві змінили правила руху мостами під час повітряної тривоги та які ще рішення допоможуть місту пережити удари по мостах.
Тим часом у КМДА пояснили, що заборонено публікувати в мережі під час обстрілів (за що може загрожувати до 12 років тюрми).
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