Понтони Київ не врятують: які рішення допоможуть місту пережити удари по мостах

У разі пошкодження або перекриття мостів Києву знадобиться не одне альтернативне рішення, а ціла система резервних варіантів.

Про це у бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов .

Які варіанти розглядають

За словами експерта, зараз обговорюють одразу кілька способів забезпечити пересування містом у разі проблем із мостами.

"Зараз пропонують багато варіантів: човниковий рух залізниці, понтонні переправи, насипні мости, реверсивний рух на діючих мостах", - зазначив Беспалов.

Окремо обговорюють способи захисту мостів від ударів. Серед таких ідей - димові завіси та фізичний захист окремих конструкцій.

"Хтось із військових експертів припустив, що росіяни можуть мати оптичну систему наведення в Києві, бо дуже точні удари, тому варто запускати димові завіси на мости під час атак", - розповів експерт.

За його словами, також пропонують захищати окремі елементи мостів сітками або металевими конструкціями.

"Ще варіант - захист окремих елементів мостів - типу сітками, якимись екранами, мангалами (масивними металевими решітками, - РЕД.) Взагалі, найкращий спосіб - це ППО, РЕБ, застосування турелей зі штучним інтелектом", - сказав Беспалов.

Одного рішення недостатньо

Водночас експерт вважає, що жоден із варіантів сам по собі не зможе повністю вирішити проблему.

"Ідей багато є, але, як на мене, жодна з них сама по собі не спрацює. Противник за нами стежить. І якщо ми сильно вкладемося в якусь одну ідею, вони почнуть цьому протидіяти", - пояснив він.

Беспалов навів приклад міської електрички. Якщо зробити її основним способом порятунку транспортної системи Києва, противник може спробувати вивести з ладу необхідну для її роботи інфраструктуру.

"Наприклад, заявимо, що міська електричка має врятувати Київ від транспортного колапсу. То вже наступного дня Росія вдарить по локомотиву, тяговій підстанції чи контактній мережі тощо. Або битиме по залізничних мостах - Дарницькому чи Петрівському", - зазначив експерт.

За його словами, місту потрібна не одна альтернатива, а багато різних рішень.

"Тому у нас має бути максимальна децентралізація і диверсифікація рішень - багато заходів одночасно. Треба мати багато резервних варіантів", - наголосив Беспалов.

Як зменшити навантаження на мости

Ще одним рішенням експерт називає зменшення самої потреби людей у далеких поїздках містом.

Йдеться про концепцію 15-хвилинного міста, за якої основні потреби людини - робота, навчання, дозвілля та послуги - мають бути доступними неподалік від житла.

"Насправді, це добре забута ідея ще з Радянського Союзу - мікрорайони. Зараз Париж намагається впроваджувати її. Головний принцип - у пішій доступності має бути все, що потрібно людям: робота, навчання, дозвілля, послуги. Також частина людей може перейти на працювати дистанційно. Все в комплексі знизить трафік і навантаження на мости", - пояснив Беспалов.

Понтони як крайній варіант

Водночас експерт вважає, що повноцінної заміни мостам немає. Понтонні переправи можуть стати одним із резервних рішень, але не повноцінною альтернативою міській мостовій інфраструктурі.

"Тож альтернативи мостам нема, понтони в Києві - крайні заходи для виживання міста, які мають контролювати військові і пускати на заїзд по перепустках", - зазначив Беспалов.

Він також виступив проти ідеї завішувати мости захисними сітками.

"Завішувати старі мости сітками для захисту - дуже погана ідея, бо йде додаткове навантаження. Тому найбільші сподівання у нас на ППО і РЕБ - що військові зможуть краще захищати мости", - підсумував експерт.