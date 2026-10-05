До 12 років тюрми: у КМДА пояснили, що публікувати в мережі під час обстрілів РФ заборонено
Під час ворожих обстрілів знімати й публікувати у соціальних мережах наслідки атак не можна. У деяких випадках необережно оприлюднений контент може навіть розглядатися як злочин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Який контент під час атак РФ небезпечний і чому
Українцям нагадали, що під час ворожих обстрілів на столицю в мережі з'являються фото- та відеоматеріали з наслідками атак.
Повідомляється при цьому, що необережно оприлюднений матеріал в інтернеті може становити загрозу:
- як для місцевих мешканців;
- так і для безпеки столиці в цілому.
"Не публікуйте контент, який може бути використаним як російськими пропагандистами, так і військовими РФ", - наголосили у КМДА.
Громадянам пояснили, що ворог відстежує та аналізує такі кадри - "щоб коригувати повторні удари".
"Не знімайте та не поширюйте фото і відео ворожих обстрілів", - попросили людей.
Читайте також: Тривоги в Україні по-новому: як змінились правила для різних закладів та їх клієнтів
Що саме заборонено знімати й публікувати у мережі
Згідно з інформацією КМДА, в цілому заборонено знімати та публікувати:
- військові об'єкти;
- переміщення техніки;
- наслідки ракетних атак;
- наслідки дронових ударів;
- роботу протиповітряної оборони (ППО);
- переміщення чи місця розташування підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових формувань.
Зазначається, що навіть один допис у соціальних мережах може поставити під загрозу життя:
- українських військових;
- рятувальників;
- медиків і цивільних.
"Які працюють або перебувають на місцях подій після обстрілів", - уточнили у КМДА.
Читайте також: ЦНАПи та соціальні заклади Києва змінили правила під час тривог: хто і як працює
В яких випадках громадянам загрожує позбавлення волі
Українцям повідомили, що в деяких випадках публікація такого контенту може розглядатися як злочин.
"Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за статтею 114-2 Кримінального кодексу України", - уточнили у КМДА.
Так, покарання до 12 років позбавлення волі передбачене в контексті:
- несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ;
- надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України.
"У разі виявлення подібних публікацій у мережі повідомте про них правоохоронні органи або Службу безпеки України", - наголосили у КМДА.
Що заборонено знімати й публікувати у соцмережах під час ворожих обстрілів (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Як діяти під час тривоги й де шукати укриття
Насамкінець мешканцям і гостям столиці нагадали, що під час оголошення повітряної тривоги:
- не можна перебувати на відкритій місцевості;
- потрібно одразу переходити в найближче укриття.
Мапу укриттів у столиці можна знайти онлайн:
- або на порталі КМДА - за посиланням;
- або в застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни запровадили для мешканців і гостей Києва з огляду на регулярні повітряні тривоги.
Крім того, ми пояснювали, які маршрути наземного транспорту сполучають різні береги міста.
Читайте також, як нещодавно змінились правила руху мостами Києва.