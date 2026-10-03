ua en ru
Сб, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги

14:43 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги Фото: у Києві змінили правила руху мостами під час тривоги (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

На тлі останніх атак Росії у Києві оновили правила руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Подільським мостовим переходом рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.

Південним мостом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).

Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься.

Удари по мостах у Києві

Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська вдарили дроном по Північному мосту в Києві.

Внаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили. Постраждали дві людини.

Напередодні під ударом перебував Південний міст у Києві.

Першого удару міст зазнав 1 жовтня, коли його атакували двома дронами.

Ввечері того ж дня удар пошкодив опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.

Вночі 2 жовтня ворог повторно вдарив по Південному мосту, а вдень атакував його знову.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Обстріл Києва Южный мост Війна в Україні Северный мост Повітряна тривога Атака дронів
Новини
Осінтери встановили "батька" реактивного "Шахеда"
Осінтери встановили "батька" реактивного "Шахеда"
Аналітика
Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри