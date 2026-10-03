Фото: у Києві змінили правила руху мостами під час тривоги (Getty Images)

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На тлі останніх атак Росії у Києві оновили правила руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.