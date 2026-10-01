Експерт пояснив, чи може "Шахед" знищити міст

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили авіаційний експерт Костянтин Криволап та співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков.

Чи може "Шахед" зруйнувати міст

"Шахед" не здатен завдати мосту великих руйнувань, вважає співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков. Особливо, якщо цей міст такий великий, як Південний у Києві.

"Якщо в одну точку бити кожен день кількома "Шахедами" то врешті-решт через тижні або місяці, можливо, вдасться завдати серйозних пошкоджень. Але один-два локальних удари не призведуть до критичного стану мосту", - каже Юрков.

Співрозмовник наводить приклад Антонівського мосту в Херсоні, на часткове руйнування якого було витрачено кілька десятків HIMARS. І навіть при цих умовах повністю зруйнувати міст не вдалося.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що мета ударів по мостах, зокрема 1 жовтня по Південному в Києві - створення логістичного колапсу під час тривоги та посилення психологічного тиску на населення.

Криволап прогнозує, що мости закриють для руху щонайменше комунального транспорту і кияни не зможуть переміщуватись між берегами Дніпра.