Выдержат ли мосты Киева удары РФ и что будет, если "разрезать" ванты: эксперт оценил риски
Если россияне поставят перед собой цель существенно повредить каждый мост в Киеве, дальше должен возникнуть вопрос целесообразности - чего они этим добьются.
Об этом рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.
Насколько прицельно бьет РФ по мостам
"На самом деле меня до сих пор шокирует, как враг может так прицельно бить", - признал специалист.
Он объяснил, что "попасть в конкретное соединение - где балка лежит на опоре - очень сложно даже для современного оружия".
"Возможно, действительно россияне имеют ретрансляторы, как заявляют некоторые наши эксперты", - заметил Беспалов.
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Разрушится ли мост, если "разрезать" ванты
"Даже если врагу удастся "разрезать" ванты (тросы), это не обязательно означает, что мост разрушен", - подчеркнул эксперт.
Он объяснил, что "у вантовых мостов - есть определенные запасы".
То есть "даже если все тросы повреждены, мост фактически можно сделать балковым".
Если поставить дополнительные опоры в Днепр.
"Это то, что сейчас делают с мостом Метро. Так такие опоры поддерживают арку", - объяснил Беспалов.
Другой пример, который он привел - Подольский мост, который "раньше был на опорах, а сейчас висит на вантах".
"Также, при необходимости, подобные опоры можно поставить и под Южный мост", - отметил специалист.
Это, по его словам, "сузит судоходную часть (реки, - Ред.), но позволит конструкции держаться".
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Зачем на самом деле враг атакует столичные мосты
"Если россияне поставят перед собой цель существенно повредить каждый мост, то, думаю, у них есть понимание, сколько нужно потратить ракет. Но дальше для них должен возникнуть вопрос целесообразности: чего они достигнут", - рассказал Беспалов.
Он добавил, что в целом не называл бы это "атаками".
"Это - террористические акты. Потому что атака имеет какой-то военный смысл, а мосты - это не военный объект", - объяснил эксперт.
По его мнению, на самом деле "у россиян нет цели разрушить мост".
"Они понимают, что несколькими шахедами такие мосты не уничтожат", - подчеркнул Беспалов.
Поэтому реальные цели, по его словам:
- парализовать движение;
- напугать население;
- сделать так, чтобы украинцы обследовали и закрывали мосты, не пользовались ими.
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"Им для этого не обязательно перерезать ванты - достаточно бить в определенных точках моста. И это будет бить по транспортной системе, а как следствие - по экономике", - констатировал специалист.
В заключение он напомнил, что "транспорт играет большую роль в способности бизнеса работать, создавать валовой региональный продукт и платить налоги".
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве изменили правила движения по мостам во время воздушной тревоги и какие еще решения помогут городу пережить удары по мостам.
Между тем в КГГА объяснили, что запрещено публиковать в сети во время обстрелов (за что может грозить до 12 лет тюрьмы).
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