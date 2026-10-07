Выдержат ли мосты Киева удары РФ и что будет, если "разрезать" ванты: эксперт оценил риски

Если россияне поставят перед собой цель существенно повредить каждый мост в Киеве, дальше должен возникнуть вопрос целесообразности - чего они этим добьются.

Об этом рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов .

Насколько прицельно бьет РФ по мостам

"На самом деле меня до сих пор шокирует, как враг может так прицельно бить", - признал специалист.

Он объяснил, что "попасть в конкретное соединение - где балка лежит на опоре - очень сложно даже для современного оружия".

"Возможно, действительно россияне имеют ретрансляторы, как заявляют некоторые наши эксперты", - заметил Беспалов.

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Разрушится ли мост, если "разрезать" ванты

"Даже если врагу удастся "разрезать" ванты (тросы), это не обязательно означает, что мост разрушен", - подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что "у вантовых мостов - есть определенные запасы".

То есть "даже если все тросы повреждены, мост фактически можно сделать балковым".

Если поставить дополнительные опоры в Днепр.

"Это то, что сейчас делают с мостом Метро. Так такие опоры поддерживают арку", - объяснил Беспалов.

Другой пример, который он привел - Подольский мост, который "раньше был на опорах, а сейчас висит на вантах".

"Также, при необходимости, подобные опоры можно поставить и под Южный мост", - отметил специалист.

Это, по его словам, "сузит судоходную часть (реки, - Ред.), но позволит конструкции держаться".

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Зачем на самом деле враг атакует столичные мосты

"Если россияне поставят перед собой цель существенно повредить каждый мост, то, думаю, у них есть понимание, сколько нужно потратить ракет. Но дальше для них должен возникнуть вопрос целесообразности: чего они достигнут", - рассказал Беспалов.

Он добавил, что в целом не называл бы это "атаками".

"Это - террористические акты. Потому что атака имеет какой-то военный смысл, а мосты - это не военный объект", - объяснил эксперт.

По его мнению, на самом деле "у россиян нет цели разрушить мост".

"Они понимают, что несколькими шахедами такие мосты не уничтожат", - подчеркнул Беспалов.

Поэтому реальные цели, по его словам:

парализовать движение;

напугать население;

сделать так, чтобы украинцы обследовали и закрывали мосты, не пользовались ими.

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"Им для этого не обязательно перерезать ванты - достаточно бить в определенных точках моста. И это будет бить по транспортной системе, а как следствие - по экономике", - констатировал специалист.

В заключение он напомнил, что "транспорт играет большую роль в способности бизнеса работать, создавать валовой региональный продукт и платить налоги".