Тунель під Дніпром у Києві: експерт назвав строки та вартість будівництва

Будівництво тунелю під Дніпром у Києві не може бути швидким рішенням проблеми зі сполученням між берегами. Навіть за оптимістичного сценарію на проєктування та будівництво знадобиться щонайменше сім років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

Скільки може тривати будівництво тунелю

За словами експерта, реалізація такого масштабного проєкту під час війни недоцільна, оскільки ситуація може змінитися раніше, ніж тунель буде готовий.

Якщо почати роботи вже зараз, близько трьох років може знадобитися лише на розробку проєктної документації. Ще приблизно п'ять років триватиме саме будівництво.

Таким чином, за максимально сприятливих умов тунель можна було б отримати приблизно через 7-10 років. При цьому йдеться про безперебійне фінансування та відсутність затримок із нормативними процедурами.

"На такий тунель потрібні мільярди доларів", - зазначив Беспалов.

Скільки коштуватиме

Окремі витрати потрібні ще до початку будівництва. За словами експерта, навіть техніко-економічне обґрунтування та перший етап проєктування коштуватимуть десятки мільйонів гривень.

Зокрема, необхідно дослідити дно Дніпра, зібрати інформацію про комунікації, які проходять у районі майбутнього будівництва, а також провести необхідні розрахунки.

На думку Беспалова, саме тому тунель не може розглядатися як відповідь на нинішню проблему зі сполученням між лівим і правим берегами Києва, яка виникла після російських атак на столичні мости. Експерт вважає, що такі масштабні проєкти доцільніше реалізовувати в мирний час.

Удари по мостах у Києві

Раніше РБК-Україна писало, що вранці 3 жовтня російські війська атакували Північний міст у Києві. Внаслідок удару було пошкоджено дорожнє покриття та контактну мережу тролейбусів, через що рух із лівого на правий берег тимчасово обмежили.