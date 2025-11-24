ua en ru
Чи скасують "Національний кешбек"? Що кажуть в уряді

Україна, Понеділок 24 листопада 2025 17:50
Чи скасують "Національний кешбек"? Що кажуть в уряді Фото: Покупець відвідує продуктовий магазин (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спростовує поширену інформацію про те, що фінансування державної підтримки економіки "Національний кешбек" може бути припинено у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр міністерства.

"Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи "Національного кешбеку" у 2026 році", - зазначається у повідомленні.

В міністерстві коментують, що зміни в нормативно-правові акти, про які згадувалося у ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

"У разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі", - повідомили в міністерстві та додали, що на сьогодні триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, оновлення списків виробників товарів та послуг.

Що таке "Національний кешбек"

"Національний кешбек" – це державна програма підтримки економіки, яка полягає в частковому поверненні коштів державою за придбані українцями товари та послуги вітчизняного виробництва. Зокрема, до переліку входять лікарські засоби, медичні послуги та послуги транспорту, ЖКП, продукти харчування.

Громадяни можуть отримати 10% від вартості покупок, зроблених у межах програми. Мінімально дають дві гривні, максимально можна отримати до 3 000 гривень. При цьому кошти нараховуються на спеціальний банківський рахунок. Витратити їх можна буде до кінця 2025 року, після чого залишки на рахунку анулюються.

Нагадаймо, що у жовтні українці почали активно повідомляти про затримки отримання коштів за "Національним кешбеком" за серпень. У листопаді до цього додалася відсутність виплат за вересень. Виплати за місяць зазвичай нараховуються в кінці наступного місяця.

9 листопада Кабінет міністрів погодив виділення додаткових 40 млн гривень на фінансування програми.

11 листопада прес-центр державного онйлан-сервісу "Дія" повідомила, що розпочалися виплати коштів за програмою, які були накопичені за серпень. За цей місяць було придбано українських товарів на загальну суму понад 5 млрд гривень, а розмір виплат учасникам "Національного кешбеку" становив 509 млн гривень.

24 листопада була опублікована інформація про зміни до урядової постанови, яка регламентує програму "Національний кешбек" ("Зроблено в Україні") про те, що виплати за грудень цього року будуть здійснюватися у лютому наступного року у разі наявності бюджетних коштів.

При цьому, якщо в бюджеті 2026 року не буде вистачати коштів, то фінансування програми з початку наступного року припиняється. У такому випадку також не будуть здійснюватися виплати за грудень цього року.

