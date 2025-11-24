Отменят ли "Национальный кэшбек"? Что говорят в правительстве

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства опровергает распространенную информацию о том, что финансирование государственной поддержки экономики "Национальный кэшбек" может быть прекращено в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр министерства .

"Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы "Национального кэшбека" в 2026 году", - отмечается в сообщении.

В министерстве комментируют, что изменения в нормативно-правовые акты, о которых упоминалось в СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивания программы.

"В случае каких-либо решений, которые могут влиять на работу программы, общественность будет проинформирована заблаговременно и в полном объеме", - сообщили в министерстве и добавили, что на сегодня идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, обновление списков производителей товаров и услуг.

Что такое "Национальный кэшбек"

"Национальный кэшбек" - это государственная программа поддержки экономики, которая заключается в частичном возврате средств государством за приобретенные украинцами товары и услуги отечественного производства. В частности, в перечень входят лекарственные средства, медицинские услуги и услуги транспорта, ЖКУ, продукты питания.

Граждане могут получить 10% от стоимости покупок, сделанных в рамках программы. Минимально дают две гривны, максимально можно получить до 3 000 гривен. При этом средства начисляются на специальный банковский счет. Потратить их можно будет до конца 2025 года, после чего остатки на счету аннулируются.