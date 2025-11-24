ua en ru
Отменят ли "Национальный кэшбек"? Что говорят в правительстве

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 17:50
Отменят ли "Национальный кэшбек"? Что говорят в правительстве Фото: Покупатель посещает продуктовый магазин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства опровергает распространенную информацию о том, что финансирование государственной поддержки экономики "Национальный кэшбек" может быть прекращено в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр министерства.

"Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы "Национального кэшбека" в 2026 году", - отмечается в сообщении.

В министерстве комментируют, что изменения в нормативно-правовые акты, о которых упоминалось в СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивания программы.

"В случае каких-либо решений, которые могут влиять на работу программы, общественность будет проинформирована заблаговременно и в полном объеме", - сообщили в министерстве и добавили, что на сегодня идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, обновление списков производителей товаров и услуг.

Что такое "Национальный кэшбек"

"Национальный кэшбек" - это государственная программа поддержки экономики, которая заключается в частичном возврате средств государством за приобретенные украинцами товары и услуги отечественного производства. В частности, в перечень входят лекарственные средства, медицинские услуги и услуги транспорта, ЖКУ, продукты питания.

Граждане могут получить 10% от стоимости покупок, сделанных в рамках программы. Минимально дают две гривны, максимально можно получить до 3 000 гривен. При этом средства начисляются на специальный банковский счет. Потратить их можно будет до конца 2025 года, после чего остатки на счету аннулируются.

Напомним, что в октябре украинцы начали активно сообщать о задержках получения средств по "Национальному кэшбеку" за август. В ноябре к этому добавилось отсутствие выплат за сентябрь. Выплаты за месяц обычно начисляются в конце следующего месяца.

9 ноября Кабинет министров согласовал выделение дополнительных 40 млн гривен на финансирование программы.

11 ноября пресс-центр государственного онйлан-сервиса "Дія" сообщила, что начались выплаты средств по программе, которые были накоплены за август. За этот месяц было приобретено украинских товаров на общую сумму более 5 млрд гривен, а размер выплат участникам "Национального кэшбека" составил 509 млн гривен.

24 ноября была опубликована информация об изменениях в правительственное постановление, регламентирующее программу "Национальный кэшбек" ("Сделано в Украине") о том, что выплаты за декабрь этого года будут осуществляться в феврале следующего года при наличии бюджетных средств.

При этом, если в бюджете 2026 года не будет хватать средств, то финансирование программы с начала следующего года прекращается. В таком случае также не будут осуществляться выплаты за декабрь этого года.

Национальный кэшбек
