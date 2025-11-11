ua en ru
Українцям почали виплачувати рекордний кешбек за серпень

Вівторок 11 листопада 2025 17:44
Українцям почали виплачувати рекордний кешбек за серпень Фото: Українці отримають рекордний кешбек за серпень (GettyImages)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці почали отримувати Національний кешбек за серпень. Цього разу сума стала рекордною за весь час роботи програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

Загальна сума виплат склала 509 млн гривень, а отримають їх понад 3,6 млн українців. Це кошти, які громадяни заробили, купуючи вітчизняні товари - лише за серпень вони витратили на них понад 5 млрд гривень.

У "Дії" розповідають, що впродовж 2025 року держава вже виплатила майже 4 млрд гривень кешбеку в межах програми підтримки українського бізнесу.

Зазначимо, Національний кешбек - державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українського виробництва. Після оплати покупки через офіційно зареєстровані сервіси, частину витрачених коштів покупці отримують назад на картку.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у жовтні українці скаржилися на затримку виплат за програмою "Національний кешбек" - гроші за серпень і вересень довго не надходили. У Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пояснили, що це сталося через технічні затримки погодження, оскільки кількість учасників перевищила очікування, а серпневі виплати стали рекордними - 509 млн гривень.

Ми також писали, що Кабмін виділив додаткові 40 млн грн на виплати за програмою "Національний кешбек". Рішення ухвалили через борг перед учасниками програми за серпень і вересень.

У Міністерстві економіки обіцяють, що після нарахування кешбеку за серпнень, українці почнуть отримувати виплати за вересень. Зазначимо, зазвичай виплати за місяць нараховуються наступного місяця.

Національний кешбек Дія
