Українцям почали виплачувати рекордний кешбек за серпень
Українці почали отримувати Національний кешбек за серпень. Цього разу сума стала рекордною за весь час роботи програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".
Загальна сума виплат склала 509 млн гривень, а отримають їх понад 3,6 млн українців. Це кошти, які громадяни заробили, купуючи вітчизняні товари - лише за серпень вони витратили на них понад 5 млрд гривень.
У "Дії" розповідають, що впродовж 2025 року держава вже виплатила майже 4 млрд гривень кешбеку в межах програми підтримки українського бізнесу.
Зазначимо, Національний кешбек - державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українського виробництва. Після оплати покупки через офіційно зареєстровані сервіси, частину витрачених коштів покупці отримують назад на картку.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у жовтні українці скаржилися на затримку виплат за програмою "Національний кешбек" - гроші за серпень і вересень довго не надходили. У Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пояснили, що це сталося через технічні затримки погодження, оскільки кількість учасників перевищила очікування, а серпневі виплати стали рекордними - 509 млн гривень.
Ми також писали, що Кабмін виділив додаткові 40 млн грн на виплати за програмою "Національний кешбек". Рішення ухвалили через борг перед учасниками програми за серпень і вересень.
У Міністерстві економіки обіцяють, що після нарахування кешбеку за серпнень, українці почнуть отримувати виплати за вересень. Зазначимо, зазвичай виплати за місяць нараховуються наступного місяця.