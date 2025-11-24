"Національний кешбек" можуть зупинити: уряд попередив, коли припинять нарахування

В Україні з травня 2026 року можуть припинити нарахування коштів за програмою "Національний кешбек". Виплати можуть зупинити вже з 1 січня, якщо в державному бюджеті не вистачатиме фінансування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на постанову Кабінету міністрів №1510 .

Коли можуть припинити нарахування

У документі йдеться, що перерахування кешбеку, накопиченого за грудень 2025 року, планується у лютому 2026 року - за наявності бюджетних коштів.

Однак уряд попереджає: якщо фінансування буде недостатнім, нарахування можуть зупинити вже з 1 січня 2026 року. У такому випадку кешбек за грудень 2025 року не нараховуватиметься.

Як працює програма "Національний кешбек"

Програму Національного кешбеку "Зроблено в Україні" запустили восени 2024 року. Вона передбачає повернення 10% вартості товарів українського виробництва, якщо їхні виробники беруть участь у програмі.

Учасники можуть накопичити до 3000 гривень на місяць. Щоб отримувати кешбек, необхідно мати картку "Національний кешбек" та оплачувати покупки саме нею - оплата готівкою кешбек не нараховує.

Картка "Національний кешбек" використовується не лише для повернення коштів за покупки українських товарів. Саме на неї держава нараховує виплати за програмою "Зимова підтримка" - як у 2024 році, так і в 2025-му.