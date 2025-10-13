Коли українцям нарахують кешбек за серпень: пояснення від "Дії"

Українці повідомляють, що станом на жовтень не отримали виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на коментарі користувачів під офіційною сторінкою застосунку "Дія" у Facebook.

Одна з користувачок, Тетяна Молчанова, запитала, коли прийде національний кешбек за серпень. У "Дії" пояснили, що затримка пов’язана з тривалістю операційних процесів, пов’язаних із фінансуванням

"Розуміємо, що хочеться отримати кешбек вчасно, проте через тривалість операційних процесів кошти іноді виплачуються із затримкою. Наголошуємо, що "Дія" не нараховує та не виплачує кешбек, а лише відображає його у застосунку. Виплати здійснює Міністерство економіки", - зазначили в коментарі.



У "Дії" відповіли, коли українці отримають кешбек за серпень (скриншот зі сторінки "Дія")

Згідно з правилами програми, кошти за поточний місяць мають зараховуватись до кінця наступного. Наприклад, кешбек за серпень мав бути нарахований до кінця вересня.

Перевірити стан нарахувань можна у застосунку "Дія" в розділі "Національний кешбек". Лічильник зазвичай оновлюється наступного дня після покупки.