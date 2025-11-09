Уряд додав майже 40 мільйонів на національний кешбек: коли поновлять виплати

Кабінет міністрів України погодив виділення додаткових грошей на виплати українцям за програмою "Національного кешбеку". Станом на початок листопада уряд заборгував виплати за два місяці.

Таким чином, уряд додає понад 40 мільйонів гривень на виплату грошей українцям, які беруть участь у програмі "Національного кешбеку". При цьому за даними Міністерства економіки, за серпень потрібно виплатити українцям 509 мільйонів в рамках програми.

Постанова КМУ від 7 листопада за №1429 наказує внести зміни в іншу постанову - від 4 червня 2025 року за №652 "Деякі питання виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва та часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва".

Що таке "Національний кешбек"

"Національний кешбек" - державна ініціатива, яка дозволяє повертати частину грошей за придбані українцями товари вітчизняного виробництва. Загалом учасники програми можуть отримати 10% від вартості покупок, зроблених у межах програми.

Мінімально дають дві гривні, максимально можна отримати до 3000 гривень. При цьому кошти нараховуються на спеціальний банківський рахунок. Витратити їх можна буде до кінця 2025 року, після чого залишки на рахунку анулюються.

Затримки виплат

Ще у жовтні українці почали активно повідомляти, що досі не прийшли виплати за "Національним кешбеком" за серпень. У листопаді до цього додалася відсутність виплат за вересень.

Виплати за місяць зазвичай нараховуються в кінці наступного місяця. Загалом зараз держава заборгувала учасникам програми за серпень та за вересень. При цьому в Мінекономіки 6 листопада повідомили, що за серпень виплати почнуться "наступного тижня". Там пояснили, що виплати стануть рекордними - за серпень потрібно виплатити 509 мільйонів гривень нацкешбеку.