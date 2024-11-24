На що можна витратити кешбек за купівлю українських товарів: повний перелік
Кабінет міністрів затвердив перелік товарів та послуг, які можна оплатити коштами кешбеку 10% за програмою "Зроблено в Україні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову уряду від 22 листопада 2024 р. № 1330.
ПЕРЕЛІК
товарів, послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек)
|
Код категорії діяльності суб’єкта господарювання Merchant Category Code)
|
Найменування діяльності
|
0742
|
Ветеринарні послуги
|
0780
|
Послуги з ландшафту та садівництва
|
1520
|
Генеральні підрядники - житлове та торгове будівництво
|
1761
|
Покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу
|
2741
|
Послуги видавництва та поліграфії
|
2842
|
Послуги санітарного та спеціального прибирання
|
3512, 3533, 3640, 3649, 3590, 7011
|
Готелі, мотелі, курорти, не віднесені до інших категорій
|
4111
|
Транспорт - приміський і місцевий пасажирський, включаючи пороми
|
4112
|
Залізничні пасажирські перевезення
|
4131
|
Автобусні лінії
|
4722, 5962
|
Туристичні послуги та виставки
|
4457
|
Лізинг та оренда човнів
|
4789
|
Транспортні послуги, не віднесені до інших категорій
|
4814
|
Телекомунікації, включаючи передплатні і регулярні телефонні послуги
|
4816
|
Комп’ютерні мережі - інформаційні послуги
|
4899
|
Кабель, супутникові, інші платні телевізійні, радіопослуги
|
4900
|
Комунальні послуги, електрична енергія, газ, опалення, вода
|
5462
|
Послуги пекарень
|
5541
|
Послуги станцій технічного обслуговування
|
5697
|
Послуги пошиву, ательє, пошиття, швачок і кравців
|
5812
|
Місця харчування, ресторани
|
5814
|
Ресторани швидкого харчування
|
5912
|
Аптеки. Аптечний супермаркет
|
5942, 5994
|
Книги та інша друкована продукція
|
5960
|
Послуги прямого страхування
|
5971
|
Арт-дилери та галереї
|
6211
|
Торгівля цінними паперами
|
6300
|
Послуги страхування
|
7033
|
Кемпінги та трейлерні парки
|
7211
|
Пральні послуги - сімейні та комерційні
|
7216
|
Послуги хімчисток
|
7221
|
Фотостудії
|
7251
|
Майстерні для чистки і ремонту взуття та капелюхів
|
7261
|
Похоронні служби та крематорії
|
7296
|
Прокат одягу, костюмів
|
7298
|
Заклади здоров’я та краси
|
7333
|
Комерційне мистецтво, графіка, фотографія
|
7338
|
Послуги копіювання, репродукції та поліграфії
|
7349
|
Послуги з прибирання та обслуговування, включаючи прибирання в приміщеннях (офісах, комерційних будівлях тощо)
|
7379
|
Комп’ютерні ремонтні послуги, не віднесені до інших категорій
|
7394
|
Послуги з оренди та лізингу обладнання, прокату меблів та інструменту
|
7399, 8999
|
Професійні послуги, не віднесені до інших категорій
|
7512
|
Послуги агентств з прокату автомобілів, не віднесені до інших категорій
|
7523
|
Автомобільні паркінги і гаражі
|
7542
|
Автомобільні мийки
|
7549
|
Послуги евакуатора
|
7622
|
Майстерні з ремонту електроніки
|
7629
|
Послуги з ремонту малої побутової техніки та електроприладів
|
7832
|
Кінотеатри
|
7911
|
Танцювальні зали, школи та студії
|
7922
|
Театральні каси
|
7933
|
Боулінг
|
7941
|
Спортивні майданчики, комерційний спорт, спортивні клуби
|
7991
|
Туристичні пам’ятки та експонати
|
7996
|
Парки розваг, карнавали, цирки
|
7998
|
Акваріуми, дельфінаріуми та морські акваріуми
|
8011
|
Лікарські послуги, не віднесені до інших категорій
|
8021
|
Стоматологи, ортодонтисти
|
8042
|
Оптики, офтальмологи
|
8043
|
Оптика, оптичні товари
|
8062
|
Лікарні
|
8071
|
Медичні та зуботехнічні лабораторії
|
8099
|
Медичні послуги, не віднесені до інших категорій
|
8111
|
Адвокати, юридичні послуги
|
8211
|
Початкова та середня школи
|
8220
|
Коледжі, університети, професійні школи
|
8241
|
Заклади освіти дистанційного навчання
|
8244
|
Бізнес-школи та школи секретарів
|
8249
|
Професійно-технічні училища
|
8299
|
Школи та освітні послуги, не віднесені до інших категорій
|
8351
|
Послуги з догляду за дітьми
|
8398
|
Організації благодійної та соціальної служби
|
8661
|
Релігійні організації
|
9399
|
Державні послуги, не віднесені до інших категорій
|
9402
|
Поштові послуги.
Програма кешбеку
Нагадаємо, програма кешбеку, діє з вересня 2022 року. Національний кешбек у розмірі 10% надається за купівлю українських товарів, поданих виробниками в програму, в магазинах - учасниках програми.
Кабмін затвердив перелік товарів, за купівлю яких можна отримати кешбек.
Українці вже отримали кошти за вересень та жовтень. Сума виплати за жовтень становила 119,2 млн гривень. Кількість українців, які отримали кешбек, зросла майже вдвічі, з 646 тисяч до 1,22 млн. Зросла середня виплата - з 57 до 97 гривень на людину
Згідно з постановою Кабміну, перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2024 року здійснюється у лютому 2025 року, у разі наявності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги".
У разі відсутності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку його отримувачам припиняється починаючи з 1 січня наступного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2024 року не здійснюється.