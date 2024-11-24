На що можна витратити кешбек за купівлю українських товарів: повний перелік

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів та послуг, які можна оплатити коштами кешбеку 10% за програмою "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову уряду від 22 листопада 2024 р. № 1330 .

ПЕРЕЛІК

товарів, послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек)

Код категорії діяльності суб’єкта господарювання Merchant Category Code) Найменування діяльності 0742 Ветеринарні послуги 0780 Послуги з ландшафту та садівництва 1520 Генеральні підрядники - житлове та торгове будівництво 1761 Покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу 2741 Послуги видавництва та поліграфії 2842 Послуги санітарного та спеціального прибирання 3512, 3533, 3640, 3649, 3590, 7011 Готелі, мотелі, курорти, не віднесені до інших категорій 4111 Транспорт - приміський і місцевий пасажирський, включаючи пороми 4112 Залізничні пасажирські перевезення 4131 Автобусні лінії 4722, 5962 Туристичні послуги та виставки 4457 Лізинг та оренда човнів 4789 Транспортні послуги, не віднесені до інших категорій 4814 Телекомунікації, включаючи передплатні і регулярні телефонні послуги 4816 Комп’ютерні мережі - інформаційні послуги 4899 Кабель, супутникові, інші платні телевізійні, радіопослуги 4900 Комунальні послуги, електрична енергія, газ, опалення, вода 5462 Послуги пекарень 5541 Послуги станцій технічного обслуговування 5697 Послуги пошиву, ательє, пошиття, швачок і кравців 5812 Місця харчування, ресторани 5814 Ресторани швидкого харчування 5912 Аптеки. Аптечний супермаркет 5942, 5994 Книги та інша друкована продукція 5960 Послуги прямого страхування 5971 Арт-дилери та галереї 6211 Торгівля цінними паперами 6300 Послуги страхування 7033 Кемпінги та трейлерні парки 7211 Пральні послуги - сімейні та комерційні 7216 Послуги хімчисток 7221 Фотостудії 7251 Майстерні для чистки і ремонту взуття та капелюхів 7261 Похоронні служби та крематорії 7296 Прокат одягу, костюмів 7298 Заклади здоров’я та краси 7333 Комерційне мистецтво, графіка, фотографія 7338 Послуги копіювання, репродукції та поліграфії 7349 Послуги з прибирання та обслуговування, включаючи прибирання в приміщеннях (офісах, комерційних будівлях тощо) 7379 Комп’ютерні ремонтні послуги, не віднесені до інших категорій 7394 Послуги з оренди та лізингу обладнання, прокату меблів та інструменту 7399, 8999 Професійні послуги, не віднесені до інших категорій 7512 Послуги агентств з прокату автомобілів, не віднесені до інших категорій 7523 Автомобільні паркінги і гаражі 7542 Автомобільні мийки 7549 Послуги евакуатора 7622 Майстерні з ремонту електроніки 7629 Послуги з ремонту малої побутової техніки та електроприладів 7832 Кінотеатри 7911 Танцювальні зали, школи та студії 7922 Театральні каси 7933 Боулінг 7941 Спортивні майданчики, комерційний спорт, спортивні клуби 7991 Туристичні пам’ятки та експонати 7996 Парки розваг, карнавали, цирки 7998 Акваріуми, дельфінаріуми та морські акваріуми 8011 Лікарські послуги, не віднесені до інших категорій 8021 Стоматологи, ортодонтисти 8042 Оптики, офтальмологи 8043 Оптика, оптичні товари 8062 Лікарні 8071 Медичні та зуботехнічні лабораторії 8099 Медичні послуги, не віднесені до інших категорій 8111 Адвокати, юридичні послуги 8211 Початкова та середня школи 8220 Коледжі, університети, професійні школи 8241 Заклади освіти дистанційного навчання 8244 Бізнес-школи та школи секретарів 8249 Професійно-технічні училища 8299 Школи та освітні послуги, не віднесені до інших категорій 8351 Послуги з догляду за дітьми 8398 Організації благодійної та соціальної служби 8661 Релігійні організації 9399 Державні послуги, не віднесені до інших категорій 9402 Поштові послуги.

Програма кешбеку

Нагадаємо, програма кешбеку, діє з вересня 2022 року. Національний кешбек у розмірі 10% надається за купівлю українських товарів, поданих виробниками в програму, в магазинах - учасниках програми.

Кабмін затвердив перелік товарів, за купівлю яких можна отримати кешбек.

Українці вже отримали кошти за вересень та жовтень. Сума виплати за жовтень становила 119,2 млн гривень. Кількість українців, які отримали кешбек, зросла майже вдвічі, з 646 тисяч до 1,22 млн. Зросла середня виплата - з 57 до 97 гривень на людину

Згідно з постановою Кабміну, перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2024 року здійснюється у лютому 2025 року, у разі наявності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги".

У разі відсутності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку його отримувачам припиняється починаючи з 1 січня наступного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2024 року не здійснюється.