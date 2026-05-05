Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

Чи працюють народні прикмети і "прогноз бабака"

Експерт розповіла, що насправді народні прикмети щодо погоди можуть працювати "частково".

"Ті, які мають фізичне пояснення - так (працюють, - Ред.)", - пояснила свою думку Птуха.

Як приклад такої прикмети вона згадала про "низький політ птахів перед дощем".

"Але прикмети, прив'язані до дат чи свят, у сучасних умовах кліматичних змін уже не працюють", - констатувала синоптик.

Схожа ситуація, за її словами, і з так званим "прогнозом бабака" - традиційним народним передбаченням приходу весни виходячи з поведінки тварини, яка виходить із зимової сплячки.

"Це - радше символічна традиція, аніж науковий інструмент", - наголосила представниця УкрГМЦ.

Чи правда, що весна та осінь в Україні "зникають"

Погода в Україні дедалі частіше здійснює різкий перехід від холоду до спеки (або ж навпаки). З огляду на це у декого може скластись відчуття, буцімто весна та осінь - просто "зникають".

Така тенденція, за словами Птухи, частково "підтверджується спостереженнями".

"Міжсезонні періоди - дійсно стають менш вираженими. А переходи між сезонами - більш різкими", - пояснила фахівець.

Водночас вона зауважила, що "це не означає, що весна чи осінь - зникли".

"Вони просто змінюють свій характер", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Де українцям шукати найточніші прогнози погоди

Дехто з українців може скаржитись на те, що "телефон показує один прогноз погоди", а за вікном - ситуація насправді зовсім інша.

Основна причина такої "розбіжності", за словами Птухи, полягає "у джерелі даних".

"Більшість погодних додатків використовують автоматичні моделі без адаптації до конкретної території. Це фактично "сухі розрахунки", без участі синоптика", - пояснила спеціаліст.

Вона повідомила також, що офіційні прогнози погоди - формуються з урахуванням:

локальних особливостей;

аналізу фахівців.

Отже, "сліпо" довіряти прогнозам у смартфонах дійсно не варто.

"Їх можна використовувати як орієнтир. Але покладатися варто на офіційні джерела - Український гідрометцентр, регіональні центри та їхні ресурси", - додала Птуха.

Вона нагадала також, що "Укргідрометцентр" запустив перший державний безкоштовний додаток "цеПогода" (створений завдяки співпраці з фінським метеорологічним інститутом).

"Там ми випускаємо попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища - і це головна відмінність від інших сервісів", - констатувала синоптик.

Як на метеоспостереження в Україні вплинула війна

Вплив війни на метеоспостереження, за словами Птухи, "дуже суттєвий".

"Ми втратили частину метеостанцій на окупованих територіях, а також радіолокаційні спостереження, які дозволяли відстежувати грози в реальному часі", - поділилась вона.

Експерт уточнила, що до повномасштабного вторгнення "було 180 метеостанцій". Тоді як тепер - "залишилося 150".

"Також обмежені аерологічні дослідження - через безпекову ситуацію. Це ускладнює прогнозування. Але ми компенсуємо це за рахунок супутникових даних і міжнародної співпраці", - підсумувала представниця УкрГМЦ.