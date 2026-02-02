Чи вірити прогнозам бабака про весну: в Укргідрометцентрі розставили крапки над "і"

Прогнози бабаків про прихід весни стали народною традицією, але чи мають вони наукове підґрунтя? В Укргідрометцентрі розкрили правду про "метеорологічні здібності" гризунів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чи варто вірити прогнозам бабака про весну

Українцям нагадали, що сьогодні - знову актуальне питання про те, що спеціалісти УкрГМЦ думають про "прогнози бабаків".

Адже саме 2 лютого в Україні та світі відзначають так званий День бабака.

"Ідея цього свята залишається незмінною - привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу" (в Україні) - вважають співорганізатори заходу", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Уточнюється, що бабак може називатись також:

або байбак;

або степовий сурок (Marmota bobak).

Йдеться про "вид гризунів роду бабаків родини вивіркових", який у 2021 році був:

віднесений до зникаючих видів;

внесений до Червоної книги України.

"У зв'язку з тим, що існування бабака пов'язане з цілинами й перелогами, збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення", - наголосили в УкрГМЦ.

Важливо також "провадити інформаційну роботу серед мисливців".

Наголошується водночас, що "до серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення".

Публікація прес-служби УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Про що "розказав" українцям бабак Тимко цього року

Попри те, що День бабака був започаткований у США, в Україні нині живуть власні тварини-"метеорологи" (за народною традицією).

Йдеться, зокрема, про родину бабаків, які мешкають у Харківській області (під доглядом фахівців біостанції Харківського національного університету імені В. Каразина).

Цього року про те, якою буде весна, "віщував" у дистанційному форматі Тимко IV.

Так званий "перекладач з бабакової мови" Володимир Грубник розповів: "У цьому році бабак побачив свою тінь, тобто весна прийде через 6 тижнів... Принаймні він так вважає".