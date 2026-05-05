Замість літніх +29 в Україну йдуть дощі з грозами: яка погода буде завтра і коли все зміниться

Найближчими днями погода в деяких областях України суттєво зміниться. Весняне сонце сховається за хмарами і прийдуть травневі дощі, а місцями - навіть грози.

Головне: Температурний пік : у середу, 6 травня, у більшості областей буде сухо, а повітря прогріється до +19...+26°C, місцями - до майже літніх +29°C.

: у середу, 6 травня, у більшості областей буде сухо, а повітря прогріється до +19...+26°C, місцями - до майже літніх +29°C. Зміна погоди : з четверга, 7 травня, атмосферний фронт із заходу принесе перші короткочасні дощі та грози.

: з четверга, 7 травня, атмосферний фронт із заходу принесе перші короткочасні дощі та грози. Опади в столиці : у Києві дощова погода ймовірна (за попереднім прогнозом) впродовж 8 та 9 травня.

: у Києві дощова погода ймовірна (за попереднім прогнозом) впродовж 8 та 9 травня. Похолодання: оскільки сонце частіше ховатиметься за хмарами, температура повітря у деяких регіонах також може знизитись.

Чого чекати від погоди у середу, 6 травня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на три дні, погода в Україні впродовж середи, 6 травня, очікується переважно без опадів.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-12м/с.

Температура повітря в середньому по Україні може підніматися:

вночі - до 8-15 градусів вище нуля;

вдень - до 19-26 градусів тепла.

При цьому в денні години 6 травня стовпчики термометрів можуть піднятися до +29°С місцями:

у західних областях;

у північних областях;

у центральних областях.

Прогноз погоди по Україні на 6 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Коли та в які області України прийдуть дощі

Згідно з попереднім прогнозом УкрГМЦ на поточний тиждень, впродовж 5-7 травня погоду без опадів у більшості областей України зумовить поле підвищеного тиску.

Воно поширюватиметься з Балкан і Чорного моря.

Проте вже вдень четверга, 7 травня, атмосферний фронт із заходу спричинить короткочасні дощі в західних областях.

Місцями ймовірні також:

грози;

посилення вітру до 15-20 м/с.

Виходячи з карти, оприлюденої на офіційному порталі УкрГМЦ, температура повітря і вдень, і вночі залишатиметься при цьому достатньо високою.

У денні години стовпчики термометрів місцями можуть сягати +26°С.

Прогноз погоди по Україні на 7 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Вже наступної доби - у п'ятницю, 8 травня - короткочасні дощі та грози ймовірні також:

у північних областях;

у Вінницькій області.

Прогноз погоди по Україні на 8 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

У суботу, 9 травня, дощі можуть "опуститись" також на деякі центральні та південні області України.

Температура повітря там також дещо знизиться.

Прогноз погоди по Україні на 9 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

У неділю, 10 травня, "карта опадів" по країні може змінитись.

Виходячи з попереднього прогнозу УкрГМЦ, дощі відійдуть від західних і північних областей.

Натомість опади (дощі та навіть грози) ймовірні будуть у південних і східних областях України, а також у Криму.

Прогноз погоди по Україні на 10 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Як змінюватиметься погода в Києві

Виходячи з графіка прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, 6 травня опадів у столиці не передбачається.

Температура вночі становитиме близько +12°С, тоді як вдень - повітря може прогрітись до +28°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

7 травня нічна температура повітря може становити близько 14°С, а денна - до 25°С. Хмарність ймовірна, але опадів ще не видно.

Проте вже 8 травня - дощ у Києві ймовірний впродовж доби.

Температура повітря при цьому знизиться - до +13°С вночі та +22°С вдень.

9 травня ймовірність опадів зберігається. Проте вже 10 травня дощ може відступити.

Температура повітря у столиці в ці дні може бути схожою - близько +10°С вночі та +17°С вдень.