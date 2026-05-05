Замість літніх +29 в Україну йдуть дощі з грозами: яка погода буде завтра і коли все зміниться
Найближчими днями погода в деяких областях України суттєво зміниться. Весняне сонце сховається за хмарами і прийдуть травневі дощі, а місцями - навіть грози.
Докладніше про погоду в Україні найближчим часом і до кінця поточного тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Температурний пік: у середу, 6 травня, у більшості областей буде сухо, а повітря прогріється до +19...+26°C, місцями - до майже літніх +29°C.
- Зміна погоди: з четверга, 7 травня, атмосферний фронт із заходу принесе перші короткочасні дощі та грози.
- Опади в столиці: у Києві дощова погода ймовірна (за попереднім прогнозом) впродовж 8 та 9 травня.
- Похолодання: оскільки сонце частіше ховатиметься за хмарами, температура повітря у деяких регіонах також може знизитись.
Чого чекати від погоди у середу, 6 травня
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на три дні, погода в Україні впродовж середи, 6 травня, очікується переважно без опадів.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-12м/с.
Температура повітря в середньому по Україні може підніматися:
- вночі - до 8-15 градусів вище нуля;
- вдень - до 19-26 градусів тепла.
При цьому в денні години 6 травня стовпчики термометрів можуть піднятися до +29°С місцями:
- у західних областях;
- у північних областях;
- у центральних областях.
Прогноз погоди по Україні на 6 травня (скриншот: meteo.gov.ua)
Коли та в які області України прийдуть дощі
Згідно з попереднім прогнозом УкрГМЦ на поточний тиждень, впродовж 5-7 травня погоду без опадів у більшості областей України зумовить поле підвищеного тиску.
Воно поширюватиметься з Балкан і Чорного моря.
Проте вже вдень четверга, 7 травня, атмосферний фронт із заходу спричинить короткочасні дощі в західних областях.
Місцями ймовірні також:
- грози;
- посилення вітру до 15-20 м/с.
Виходячи з карти, оприлюденої на офіційному порталі УкрГМЦ, температура повітря і вдень, і вночі залишатиметься при цьому достатньо високою.
У денні години стовпчики термометрів місцями можуть сягати +26°С.
Прогноз погоди по Україні на 7 травня (скриншот: meteo.gov.ua)
Вже наступної доби - у п'ятницю, 8 травня - короткочасні дощі та грози ймовірні також:
- у північних областях;
- у Вінницькій області.
Прогноз погоди по Україні на 8 травня (скриншот: meteo.gov.ua)
У суботу, 9 травня, дощі можуть "опуститись" також на деякі центральні та південні області України.
Температура повітря там також дещо знизиться.
Прогноз погоди по Україні на 9 травня (скриншот: meteo.gov.ua)
У неділю, 10 травня, "карта опадів" по країні може змінитись.
Виходячи з попереднього прогнозу УкрГМЦ, дощі відійдуть від західних і північних областей.
Натомість опади (дощі та навіть грози) ймовірні будуть у південних і східних областях України, а також у Криму.
Прогноз погоди по Україні на 10 травня (скриншот: meteo.gov.ua)
Як змінюватиметься погода в Києві
Виходячи з графіка прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, 6 травня опадів у столиці не передбачається.
Температура вночі становитиме близько +12°С, тоді як вдень - повітря може прогрітись до +28°С.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
7 травня нічна температура повітря може становити близько 14°С, а денна - до 25°С. Хмарність ймовірна, але опадів ще не видно.
Проте вже 8 травня - дощ у Києві ймовірний впродовж доби.
Температура повітря при цьому знизиться - до +13°С вночі та +22°С вдень.
9 травня ймовірність опадів зберігається. Проте вже 10 травня дощ може відступити.
Температура повітря у столиці в ці дні може бути схожою - близько +10°С вночі та +17°С вдень.
