Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

Пока некоторые ждут "подсказок от природы", другие ищут прогнозы в смартфонах. Однако работают ли сейчас приметы и где на самом деле найти достоверную информацию о погоде - могут знать не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальницы отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи для "Укринформа".
Эксперт рассказала, что на самом деле народные приметы насчет погоды могут работать "частично".
"Те, которые имеют физическое объяснение - да (работают, - Ред.)", - объяснила свое мнение Птуха.
В качестве примера такой приметы она вспомнила о "низком полете птиц перед дождем".
"Но приметы, привязанные к датам или праздникам, в современных условиях климатических изменений уже не работают", - констатировала синоптик.
Похожая ситуация, по ее словам, и с так называемым "прогнозом сурка" - традиционным народным предсказанием прихода весны исходя из поведения животного, которое выходит из зимней спячки.
"Это - скорее символическая традиция, чем научный инструмент", - подчеркнула представительница УкрГМЦ.
Погода в Украине все чаще совершает резкий переход от холода к жаре (или же наоборот). Учитывая это, у некоторых может сложиться ощущение, будто весна и осень - просто "исчезают".
Такая тенденция, по словам Птухи, частично "подтверждается наблюдениями".
"Межсезонные периоды - действительно становятся менее выраженными. А переходы между сезонами - более резкими", - объяснила специалист.
В то же время она отметила, что "это не означает, что весна или осень - исчезли".
"Они просто меняют свой характер", - отметила представительница УкрГМЦ.
Некоторые из украинцев могут жаловаться на то, что "телефон показывает один прогноз погоды", а за окном - ситуация на самом деле совсем другая.
Основная причина такого "расхождения", по словам Птухи, заключается "в источнике данных".
"Большинство погодных приложений используют автоматические модели без адаптации к конкретной территории. Это фактически "сухие расчеты", без участия синоптика", - объяснила специалист.
Она сообщила также, что официальные прогнозы погоды - формируются с учетом:
Следовательно, "слепо" доверять прогнозам в смартфонах действительно не стоит.
"Их можно использовать как ориентир. Но полагаться стоит на официальные источники - Украинский гидрометцентр, региональные центры и их ресурсы", - добавила Птуха.
Она напомнила также, что "Укргидрометцентр" запустил первое государственное бесплатное приложение "цеПогода" (созданное благодаря сотрудничеству с финским метеорологическим институтом).
"Там мы выпускаем предупреждения об опасных и стихийных метеорологических явлениях - и это главное отличие от других сервисов", - констатировала синоптик.
Влияние войны на метеонаблюдения, по словам Птухи, "очень существенное".
"Мы потеряли часть метеостанций на оккупированных территориях, а также радиолокационные наблюдения, которые позволяли отслеживать грозы в реальном времени", - поделилась она.
Эксперт уточнила, что до полномасштабного вторжения "было 180 метеостанций". Тогда как теперь - "осталось 150".
"Также ограничены аэрологические исследования - из-за ситуации с безопасностью. Это затрудняет прогнозирование. Но мы компенсируем это за счет спутниковых данных и международного сотрудничества", - подытожила представительница УкрГМЦ.
