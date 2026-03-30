Коли святкувати Великдень-2026 католикам і православним: ПЦУ пояснила різницю в датах

17:30 30.03.2026 Пн
5 хв
Цього року Світле Христове Воскресіння західні та східні християни відзначають з різницею в тиждень
aimg Ірина Костенко
Великдень - одне з найважливіших свят року для багатьох українців (фото ілюстративне: Getty Images)

У 2026 році Великдень для християн західного та східного обрядів припадає на різні неділі квітня. Після свята у католиків для православних розпочнеться найсуворіший період Великого посту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Головне:

  • Збіг у датах: "єдиний" день святкування Великодня у західних та східних християн трапляється приблизно раз на чотири-п'ять років.
  • Великдень-2026: цього року католики відзначатимуть Світле Христове Воскресіння вже найближчої неділі, тоді як православні - через тиждень.
  • Святкування нарізно: суперечки щодо точної дати відзначення Великодня почали виникати між християнами вже у II столітті після Різдва Христового.
  • "Єдине" правило: перший Вселенський собор у 325 році постановив усім християнам святкувати Великдень у першу неділю після першого повного місяця, який настане за днем весняного рівнодення.
  • Звідки різниця: коли християнство розділилось - виникли розбіжності через різні календарі (якими послуговувались католицькі та православні Церкви).
  • Найсуворіший період посту: шість днів напередодні Великодня - Страсний тиждень - накладають на вірян найбільші обмеження.

Хто і коли відзначає Великдень у 2026 році

Українцям нагадали, що минулого 2025 року дата святкування Великодня у західних та східних християн збіглася в день 20 квітня.

Уточнюється при цьому, що "такий збіг буває приблизно раз на чотири-п'ять років". Тож у нинішньому 2026 році дата свята - різниться.

Так, в неділю, 5 квітня Світле Христове Воскресіння відзначатимуть християни західного, латинського обряду.

Тим часом християни східного обряду, православні - святкуватимуть Великдень наступної після цього неділі, 12 квітня.

Коли святкувати Великдень-2026 католикам і православним: ПЦУ пояснила різницю в датахПЦУ відзначатиме Великдень 12 квітня (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чому християни святкують Великдень у різні дати

"Щороку напередодні Великодня більш активно обговорюється питання про те, чому християни святкують Пасху в різні дати. Тож знову нагадаємо, що це питання не нове", - зауважили у ПЦУ.

Українцям розповіли, що суперечки щодо точної дати відзначення Пасхи почали виникати між християнами вже у II столітті після Різдва Христового:

  • частина християн святкувала її разом з юдеями за єврейським календарем - 14-го нісана (нісан - перший місяць року у вавилонському і єврейському релігійному календарі, приблизно сучасний наш березень-квітень);
  • інші християни відзначали свято в першу неділю після єврейської Пасхи (Песаху).

Тим часом перший Вселенський собор у 325 році постановив усім християнам святкувати Великдень у першу неділю після першого повного місяця, який настане за днем весняного рівнодення.

"Тоді Церква була єдиною, і саме до цієї "формули" прив'язувалась давня пасхалія (методика розрахунку дати Великодня), яку ми використовуємо й донині", - нагадали у ПЦУ.

Повідомляється, що коли християнство розділилось - виникли розбіжності через різні календарі (якими послуговувались католицькі та православні Церкви).

А це, в свою чергу, спричинило різницю у вирахуванні весняного рівнодення - через різницю між календарями в 13 днів.

Отже, сьогодні Православні Церкви (незалежно від того, чи вони дотримуються старого чи нового календаря - юліанського чи новоюліанського):

  • дотримуються єдиної пасхалії;
  • відраховують дату Великодня від дати рівнодення за юліанським календарем.

Виключенням із цього "правила" є автономна Фінляндська Православна Церква, яка послуговується григоріанським календарем.

Водночас католики і протестанти вираховують дату Великодня від астрономічного рівнодення за григоріанським календарем.

"Саме в цьому і полягає основна відмінність розрахунків", - пояснили у ПЦУ.

Уточнюється також, що християни східної традиції дотримуються правила, що Великдень не може збігатися або святкуватися раніше іудейської Пасхи. Лише після Песаху.

Католики ж цього аспекту не дотримуються.

Які дні посту перед Великоднем - найбільш суворі

У ПЦУ повідомили також (у контексті підготовки до зустрічі події Світлого Христового Воскресіння), що в понеділок (30 березня) розпочався вже останній тиждень Святої Чотиридесятниці - 6-й тиждень Великого посту.

"Він ще називається Вербним через те, що завершується святом Входу Господнього в Єрусалим, або Вербною неділею, яка в цьому році припадає у нас на 5 квітня", - пояснили українцям.

У ПЦУ нагадали, що однією з благочестивих традицій цієї святкової неділі є освячення у храмах гілочок верби.

Після цього свята розпочнеться особливий період Великого посту - Страсний тиждень.

Йдеться про час вшанування подій останніх днів земного життя Ісуса Христа - його страждань, хресної смерті та поховання.

"Богослужіння і спогади Страсного тижня будуть нагадувати нам про те, якою дорогою ціною ми викуплені від рабства гріху і смерті - ціною добровільних страждань і смерті на хресті Сина Божого", - зауважили у ПЦУ.

Насамкінець наголошується, що шість днів напередодні Великодня:

  • найбільш суворі дні посту;
  • унікальні за богослужбовими особливостями.

"І вже в неділю, 12 квітня, святкуймо Світле Христове Воскресіння - свято над святами, торжество над торжествами", - підсумували у ПЦУ.

Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни